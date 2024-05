Superbonus - tensioni a destra in Commissione Giorgetti | Una droga E i 5 Stelle insultano | Lo spacciatore sei tu

(Di martedì 14 maggio 2024) Il no di Forza Italia all'emendamento sulla retroattività sul, il ministro dell'Economiache spara a zero sulla misura-bandiera dei 5beccandosi dello "" dai grillini, lo scontro nel centrosull'aumento dei membri dellaFinanze (saltato). E sullo sfondo il rinvio sulla contestata sugar tax. Cronache di una giornata assai movimentata in Parlamento. "Se si trova una soluzione positiva siamo sempre pronti anche ai compromessi, ma no ai compromessi", sono le parole con cui Antonio Tajani, vicepremier, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, si è opposto alla misura studiata daper cancellare il. "Non c'è uno scontro - ha poi precisato -, la questione riguarda un ...

Superbonus, Conte: «Voltafaccia indegno, Giorgetti primo responsabile» - superbonus, Conte: «Voltafaccia indegno, giorgetti primo responsabile» - (LaPresse) Giuseppe Conte critica il governo in merito al superbonus. «Questo dimostra che è un governo non responsabile, perché fanno delle clamorose accuse in pubblico, ...

