Titolare di agenzia viaggi costretto a cederla al clan: “Massimo andava a picchiarlo ogni tanto” - titolare di agenzia viaggi costretto a cederla al clan: “Massimo andava a picchiarlo ogni tanto” - La società attraverso cui veniva controllata la pizzeria "Dal Presidente" era formalmente intestata alla moglie di Di Caprio ma, secondo i finanzieri, tra i soci occulti c'era anche Vincenzo Capozzoli ...

Le foto di Paul McCartney in mostra a Brooklyn - Le foto di Paul McCartney in mostra a Brooklyn - Dal Brooklyn Museum dove fino al 18 agosto sono in mostra le foto che lui scatto' durante la tournée della 'British Invasion', alle aste di Sotheby's dove per beneficenza saranno in palio gli stivalet ...

Grand Hotel Venezia, in 100 anni da albergo a sede istituzioni - Grand Hotel Venezia, in 100 anni da albergo a sede istituzioni - Un secolo di lusso, potere e divismo sul Canal Grande. Palazzo Ferro Fini, la sede sul Canal Grande del Consiglio regionale del Veneto, rievoca con una mostra un capitolo inedito della propria storia.