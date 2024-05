Vaia | Più sport a scuola Diremo alle scuole che l’attività fisica è una cosa importante Oggi 6 scuole su 10 non hanno le palestre

(Di martedì 14 maggio 2024) "La prevenzione è attrice di un cambiamento, ci farebbe intervenire sulla domanda di salute e risparmiare il 60% delle malattie croniche e degenerative che appesantiscono il nostro Servizio sanitario nazionale. Aggiungere più soldi" non basta, "bisogna rendere più appropriata la domanda". L'articolo .

Dopo Vaia, aumentano le aree a rischio zecche in Trentino - Dopo vaia, aumentano le aree a rischio zecche in Trentino - L'aumento delle temperature medie rilevate durante i mesi invernali ha indotto una riduzione del periodo di letargo delle zecche in Trentino, stimolandone una precoce attività. (ANSA) ...

SPORTITALIA - Parlato: "L'obiettivo del Napoli e di Aurelio De Laurentiis è Conte" - SPORTITALIA - Parlato: "L'obiettivo del Napoli e di Aurelio De Laurentiis è Conte" - Manuel Parlato, giornalista Sportitalia, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "A Castel Volturno c'è un clima da ultimo giorno di scuola già da giorni. C'è la poss ...

Natalità. Vaia: “Rafforzare politiche maternità ha ripercussioni positive su salute comunità” - Natalità. vaia: “Rafforzare politiche maternità ha ripercussioni positive su salute comunità” - "In un Paese come l’Italia, dove secondo i dati Istat è proprio la maternità a pesare sulla possibilità per le donne di trovare un lavoro e mantenerlo, rafforzare le politiche a tutela della maternità ...