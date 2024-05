(Di martedì 14 maggio 2024) Ci sono anche duetra i 9 protagonisti della quarta stagione de ‘Il’, il docu-reality prodotto da Fremantle per Warner Bros Discovery che sarà trasmesso su Nove – e in streaming su Discovery+ – il prossimo autunno. In attesa della messa in onda dopo l’estate, domani mercoledì 15 maggio alle 21.25 su Nove andrà in onda la puntata speciale ‘I Protagonisti’, una sorta di prequel in cui verranno presentati i 9 contadini in. Annamaria,, Roberto, Marco, Giuseppe,, Loris, i fratelli Marco e Mattia sono i protagonisti di questa avventura alla ridella loro dolce metà. Due di loro,, vengono dalla ...

piazza San Pietro si appresta a trasformarsi in un giardino di piante e fiori. Dono dei floricoltori olandesi. Tra loro c’è pure Jaap Vreeken, floricoltore diventato famoso per la partecipazione al programma TV ‘Il contadino cerca moglie’: ha ...

Il contadino cerca moglie: Mauro e Davide, agricoltori lombardi a caccia d’amore - Il contadino cerca moglie: Mauro e Davide, agricoltori lombardi a caccia d’amore - I protagonisti della nuova stagione del docu-reality in onda su Nove, Mercoledì 15 maggio in prima serata una puntata speciale per conoscersi ...

Pranzo della domenica italiano celebrato dal New York Times: «Se ci si siede a tavola insieme, va tutto bene» - Pranzo della domenica italiano celebrato dal New York Times: «Se ci si siede a tavola insieme, va tutto bene» - Il New York Times ha deciso di raccontare la storia di alcuni personaggi che nonostante le loro diverse nazioni di provenienza,hanno cercato di mantenere la tradizione, in particolare una ...

Il contadino cerca moglie 2024, puntata speciale sul 9 - Il contadino cerca moglie 2024, puntata speciale sul 9 - Appuntamento con il contadino cerca moglie 2024. Sul Nove andrà in onda una puntata speciale del reality condotto da Gabriele Corsi.