Cassa Depositi e Prestiti - Meloni per ora non ha fretta Ma è Gorno Tempini a rischiare più di Scannapieco

(Adnkronos) - Africa Finance Corporation (AFC) (www. Africa FC.org), il fornitore di soluzioni di infrastrutture leader in Africa , ha annunciato ieri insieme all'istituzione nazionale finanziaria Italia na per la cooperazione allo sviluppo Cassa ...

(Adnkronos) - Africa Finance Corporation (AFC) (www. Africa FC.org), il fornitore di soluzioni di infrastrutture leader in Africa , ha annunciato ieri insieme all'istituzione nazionale finanziaria Italia na per la cooperazione allo sviluppo Cassa ...

(Adnkronos) - Africa Finance Corporation (AFC) ( www. Africa FC.org ), il fornitore di soluzioni di infrastrutture leader in Africa , ha annunciato ieri insieme all'istituzione nazionale finanziaria Italia na per la cooperazione allo sviluppo Cassa ...

Nomine Cdp, quattro motivi per cui Gorno Tempini rischia più di Scannapieco - Nomine Cdp, quattro motivi per cui Gorno Tempini rischia più di Scannapieco - La partita sulle nomine in cassa depositi e Prestiti è forse destinata a slittare. Ma la posizione dell'ad appare più solida di quella del presidente ...

ReBuild 2024, Pulice (CDP - Rics Italia): "Trasparenza e etica valori chiave" - ReBuild 2024, Pulice (CDP - Rics Italia): "Trasparenza e etica valori chiave" - 'Rispetto ai valori che la finanza può promuovere per declinare la sostenibilità in prassi “un tema fondamentale, che soprattutto in questo periodo mi sento di enfatizzare, è quello dell’etica e della ...

Cdp: a Snam finanziamento Esg-linked da 200 milioni per il rifacimento del gasdotto Ravenna-Chieti - Cdp: a Snam finanziamento Esg-linked da 200 milioni per il rifacimento del gasdotto Ravenna-Chieti - Le risorse saranno destinate al rifacimento del gasdotto Ravenna-Chieti che permetterà anche il trasporto di idrogeno ...