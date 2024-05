Grande Fratello - Letizia Petris e Paolo Masella | La vita fuori dalla Casa? Molto meglio di come ci aspettavamo!

(Di martedì 14 maggio 2024)sono stati ospiti oggi di una nuova puntata diChi. Insieme ai giornalisti Azzurra Della Penna, Valerio Palmieri e la conduttrice Sophie Codegoni hanno sin da subito parlato del loro amore. La prima a raccontarlo è stata la fotografa: Spesso noi donne tendiamo a farci sminuire anche se il ragazzo con cui stiamo è un bravissimo ragazzo, non è un cattivo ragazzo però ci sono caratteri che sovrastano e spesso possono farti sentire piccola. Quando ho conosciuto la parte dipiù dolce e romantica a livello sentimentale mi sono resa conto che tanti uomini ti fanno sentire unadonna. A farle da eco anche il macellaio: Bisogna stare con una persona che ti faccia sentire la più importante che c’è. I due ragazzi, all’interno ...

Letizia Petris nel corso di un’intervista ha dichiarato quale reality vorrebbero fare lei e il suo fidanzato Paolo Masella dopo il Grande Fratello. Inoltre, la fotografa ha anche rivelato quale programma televisivo non rientra invece nei piani ...

Il 26enne romano Paolo Masella , tra i protagonisti della recente edizione del Grande Fratello , si è raccontato nel programma radiofonico 'Non Succederà Più' in onda su Radio Radio.

Paolo Masella parla del suo amore per Letizia Petris e racconta tutte le emozioni vissute nella Casa del Grande Fratello ai microfoni di Comingsoon.it.

Cannes Cannes, la rassegna di Sky dedicata al Festival del cinema - Cannes Cannes, la rassegna di Sky dedicata al Festival del cinema - In occasione della 77esima edizione del Festival di Cannes, Sky Cinema Due propone “CANNES CANNES”, una programmazione speciale dedicata al meglio dei film premiati nelle precedenti edizioni e due imp ...

Cannes Cannes, Il Meglio del Cinema Premiato arriva su Sky Cinema e NOW - Cannes Cannes, Il Meglio del Cinema Premiato arriva su Sky Cinema e NOW - In occasione della 77esima edizione del Festival di Cannes, Sky Cinema Due propone “CANNES CANNES”, una programmazione speciale dedicata al meglio dei film premiati nelle precedenti edizioni e due imp ...

Una foto di 'Parthenope' di Paolo Sorrentino - Una foto di 'Parthenope' di paolo Sorrentino - Ci hanno provato in tanti, ma l’ultimo regista a riportare a casa il massimo premio è stato Nanni Moretti nel 2001 ...