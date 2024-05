Vercurago - 11enne scappa dalla comunità | Chi ha visto Alessandro chiami i carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 14 maggio 2024)(Lecco), 14 maggio 2024 –ha solo 11 anni. E' ospite in unaper minori, da cui però èto domenica sera, facendo perdere le proprie tracce.Jedid Mohamed è un bambino di 11 anni. E' stato affidato agli educatori della Casa San Girolamo di Somasca a, una struttura per ragazzini disagiati, fragili o vittime di violenza che devono essere temporaneamente collocati in un ambiente protetto. Domenica serato, senza dire nulla a nessuno. Da ormai due giorni nessuno sa dove sia, con chi sia, perché. Non ha soldi contanti, né bancomat e nemmeno un cellulare. Quando si è allontanato indossava una maglietta dell'Atletico Madrid di colore ...