Scamacca sulla FINALE | Un peccato non esserci domani Sulle parole di SPALLETTI dico che…

(Di martedì 14 maggio 2024) Ledi in vista delladi Coppa Italia Atalanta Juve: analizzando così il match tra i nerazzurri e i bianconeri In conferenza stampa ecco ledel giocatore nerazzurroaspettando ladi Coppa Italia tra Atalanta e Juve. CONVINZIONE – «Dentro noi stessi abbiamo un grande potenziale, poi è chiaro che

TJ - Gasperini in conferenza: “Le altre due finale non sono andate bene, ma siamo testardi”. Scamacca: “Domani soffrirò a non giocare” - TJ - Gasperini in conferenza: “Le altre due finale non sono andate bene, ma siamo testardi”. Scamacca: “Domani soffrirò a non giocare” - Giampiero Gasperini e Gianluca Scamacca hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Juventus. Ecco le loro parole riprese da Tmw: Che differenza c'è ...

Atalanta-Juventus, Gasperini: “Terza finale Siamo testardi, ci riproveremo" - Atalanta-Juventus, Gasperini: “Terza finale Siamo testardi, ci riproveremo" - L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha presentato in conferenza stampa la finale di Coppa Italia contro la Juventus ...

Finale Coppa Italia, Scamacca in conferenza: 'Atalanta carica e motivata' - finale Coppa Italia, Scamacca in conferenza: 'Atalanta carica e motivata' - Gianluca Scamacca ha parlato in conferenza stampa insieme a Gian Piero Gasperini alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta. CONSAPEVOLEZZA -.