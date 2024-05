Ucraina | Gb - ‘non costringeremo mai Kiev ad accettare un cattivo trattato di pace’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 14 maggio 2024) Londra, 14 mag. (Adnkronos) – Il Regno Unito non forzerà né persuaderà l?adundi pace, soprattutto uno che comporti la perdita di territorio. Lo ha affermato il segretario alla Difesa britannico Grant Shapps in un?intervista a Times Radio, facendo seguito alla notizia del Sunday Times secondo cui il ministro degli Esteri David Cameron avrebbe personalmente presentato un piano di pace al presunto candidato repubblicano alle presidenziali Donald Trump. Il governo britannico ha sottolineato successivamente che la sua posizione nei confronti dell?non era cambiata.Shapps ha ribadito la dichiarazione del governo , dicendo: “Non ha alcun senso che la Gran Bretagna cerchi di persuadere, con la forza o in altro modo, l’ad ...