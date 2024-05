Manta Ray e Ghost Shark - i nuovi super droni sottomarini di Usa e Australia Perché sono il futuro

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 maggio 2024 – Si chiamanoRay ee secondo gli esperti il loro arrivo segnerà ildella guerra sottomarina. I due prototipi di“autonomi” o predisposti al pilotaggio da remotostati introdotti di recente rispettivamente da Stati Uniti e. Questa arma sofisticatissima è in grado di svolgere un’ampia gamma di “missioni delicate” in acque contese o al centro di conflitti ad alta o bassa intensità per a ottenere o garantire il dominio marittimo dificie e sottomarino.considerati tra i principali asset da impiegare nelin operazioni che riguarderanno aree di tensione come la regione dell’Indo-Pacifico. Inoltre, se l’uso deinella ...

