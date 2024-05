A Trieste scienziati da 36 Paesi del Sud per politiche del clima

(Di martedì 14 maggio 2024) Offrire aglidel sud del mondo le competenze per accedere e partecipare ai lavori dell'Intergovernmental Panel onte Change (IPCC), l'organismo gestito dalle Nazioni Unite che indica ai governi come svilupparetiche. E' l'obiettivo del workshop "Rete congiunta di scienza del, tutoraggio e crescita delle capacità", organizzato dall'Accademia Mondiale delle Scienze per il progresso scientifico neiin via di sviluppo (TWAS) e cominciato oggi a. In questo modo, la TWAS vuole garantire aglidel sud del mondo un ruolo nell'interfaccia fra scienza e politica. Il workshop, finanziato dalla David and Lucile Packard Foundation, ospiterà fino al 16 maggio 47del ...

