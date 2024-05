(Di martedì 14 maggio 2024) Non si arriverà in cima al Passo delloin occasione della 16ma tappa del2024, che andrà in scena martedì 21 maggio. Ai 2.757 metri s.l.m. è nevicato negli ultimi giorni e le temperature si sono successivamente alzate, dunque il rischio slavine è concreto e gli organizzatori della Corsa Rosa hanno deciso di non fare transitare il gruppo in cima. La frazione che aprirà la terza settimana di gara non è però stata totalmente snaturata. A Bormio (dopo 33,5 km dal via di Livigno) il gruppo imboccherà sì il Passo dello, ma non arriverà in cima. A circa 3,5 km dalla vetta non si andrà a destra, ma si proseguirà a sinistra per andare verso il Giogo di Santa Maria (Umbrailpass), che con i suoi 2.498 metri s.l.m. diventa la nuova Cima Coppi. Gli atleti dovranno affrontare dunque una salita di 16,7 ...

Bologna, 14 maggio 2024 - niente da fare per la Cima CoppI del Giro 2024 , ovvero il Passo dello Stelvio . La mitica salita era in programma nella sedicesima tappa con partenza a Livigno e arrivo a Santa Cristina-Monte Pana, ma l’organizzazione ha ...

Dopo le prime indiscrezioni, arriva l’ufficialità. A causa del rischio di slavine e per salvaguardare la sicurezza dei corridori, la 16esima tappa del Giro d’Italia non passerà dallo Stelvio e devierà il proprio percorso . Una decisione presa dagli ...

Lo Stelvio non si farà al Giro d’Italia Non è proprio così: chilometraggio ridotto e una deviazione - Lo stelvio non si farà al giro d’Italia Non è proprio così: chilometraggio ridotto e una deviazione - Non si arriverà in cima al Passo dello stelvio in occasione della 16ma tappa del giro d'Italia 2024, che andrà in scena martedì 21 maggio. Ai 2.757 metri ...

Giro d’Italia 2024: Paret-Peintre, francesi di nome ma campani di fatto - giro d’Italia 2024: Paret-Peintre, francesi di nome ma campani di fatto - Il francese Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale) ha vinto la decima tappa del 107° giro d’Italia lungo i 142 chilometri, tutti in territorio campano, da Pompei ai 1.392 metri della Bocc ...

Niente Stelvio al Giro d’Italia 2024: come cambia il percorso e quale diventa la Cima Coppi - Niente stelvio al giro d’Italia 2024: come cambia il percorso e quale diventa la Cima Coppi - Cambia il percorso della 16ma tappa del giro d'Italia 2024, che andrà in scena martedì 21 maggio. Le recenti nevicate sul Passo dello stelvio e il ...