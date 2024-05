Ora si mette male Fabio Rovazzi - scoperta choc dopo gli ultimi fatti | cosa succede

Il sindaco di Milano Beppe Sala e l’assessore Pierfrancesco Maran furiosi contro la gag del furto di Fabio Rovazzi : “Comportamento arrogante” Tutti contro Fabio Rovazzi: non è piaciuta la “trovata di marketing” del cantante per annunciare il nuovo singolo in uscita con Il Pagante. Durante una diretta Instagram, Rovazzi ha simulato il furto del cellulare, per poi spiegare che in realtà ...

Fabio Rovazzi - il finto furto su Instagram e il cortocircuito mediatico : “Li hai trollati tutti” Milano – Cosa non si fa per promuovere un prodotto. In questo caso una canzone. Fabio Rovazzi, ex rapper di successo (la suo “Andiamo a comandare” è stata un vero tormentone nel 2016), ex presentatore tv, attuale testimonial di pubblicità e ...