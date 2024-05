Il video dell’incidente tra due aerei durante un’esibizione in volo | la manovra dei piloti evita il peggio

(Di martedì 14 maggio 2024)uno spettacolo diacrobatico a Fort Lauderdale, negli Stati Uniti, duedel Polaris Program’s Ghost Squadron si sono agganciati per le ali mentre stavano facendo una figura in.I, abilissimi, dopo un primo momento in cui hanno perso il controllo dei velivoli, sono riusciti a riportare gliin formazione e atterrare senza alcun danno. Fortunatamente l’accaduto si è concluso in totale sicurezza: tutti ne sono usciti illesi. @corrieredellaserauno spettacolo diacrobatico a Fort Lauderdale, negli Stati Uniti, duedel Polaris Program's Ghost Squadron si sono agganciati per le ali mentre stavano facendo una figura in. I, abilissimi, dopo ...

Firenze , 9 maggio 2024 - Un fine settimana tra aerei e droni , mongolfiere e aquiloni, simulatore di volo , modelli leonardiani, presentazione di libri, laboratori, dimostrazioni e voli di rapaci. Due giorni per vivere un sogno antico come l’uomo, ...

