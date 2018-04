Incidente in A8 | camion della Croce Rossa si ribalta | due feriti

Albisola Superiore - donna travolta da un camion sull’Aurelia/ Incidente - 77enne morta sotto un tir spagnolo : Albisola Superiore, Incidente stradale sull'Aurelia: donna travolta da un camion vicino al casello A10. La 77enne investita sotto il tir spagnolo è morta sul colpo(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 18:58:00 GMT)

Incidente stradale/ Milano - camion si ribalta dopo schianto : un ferito - traffico in tilt (13 aprile 2018) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 13 aprile 2018. Milano, camion si ribalta dopo schianto e finisce sul marciapiede fortunatamente vuoto: un ferito, traffico in tilt.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 10:26:00 GMT)

Incidente in A10 - si rovescia un camion Traffico in tilt - riaperta una corsia| : - L’autocisterna è stata rimossa dalla carreggiata. In corso le operazioni di messa in sicurezza. Code in smaltimento, ma ancora molti disagi fino a Genova

Incidente in A10 - si rovescia un camion Traffico in tilt - riaperta una carreggiata : - L’autocisterna è stata rimossa dalla carreggiata. In corso le operazioni di messa in sicurezza. Code in smaltimento, ma ancora molti disagi fino a Genova

Incidente in A10 - si rovescia un camion Traffico in tilt tra Aeroporto e Pegli : Chiuso il tratto in direzione Savona. L’autocisterna è stata rimossa dalla carreggiata. Per le 10 prevista la riapertura di una delle due corsie di marcia

Ci sono dei morti e dei feriti per un Incidente a Münster - in Germania : si parla di un camion che avrebbe investito la folla : È in corso una grande operazione di polizia a Münster, in Germania: l’account Twitter della polizia locale ha scritto che ci sono dei morti e dei feriti, ma non ha spiegato cosa sia successo. Secondo lo Spiegel e la Süddeutsche Zeitung, due tra The post Ci sono dei morti e dei feriti per un incidente a Münster, in Germania: si parla di un camion che avrebbe investito la folla appeared first on Il Post.

In Canada un Incidente tra un camion e un pullman con a bordo una squadra di hockey giovanile ha provocato la morte di 14 persone : 14 persone, perlopiù ragazzi tra i 16 e i 21 anni, sono morte in un incidente stradale avvenuto venerdì sera nel Saskatchewan, in Canada, tra un camion e un pullman che trasportava una squadra di hockey giovanile. L’incidente è avvenuto The post In Canada un incidente tra un camion e un pullman con a bordo una squadra di hockey giovanile ha provocato la morte di 14 persone appeared first on Il Post.

Incidente in Tangenziale a Napoli : camion si ribalta nel tunnel - traffico in tilt : Un camion si è ribaltato sulla Tangenziale di Napoli all?imbocco del tunnel che precede l?uscita di Agnano, in direzione Fuorigrotta. L?Incidente, avvenuto pochi minuti fa,...

Incidente stradale/ A14 - tir si ribalta : camionista sbalzato e travolto dalle auto (5 aprile 2018) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 5 aprile 2018, e gli aggiornamenti. A14, tir si ribalta: camionista sbalzato e travolto dalle auto. Code tra Cattolica e Pesaro nella notte(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 12:33:00 GMT)

Incidente in Tangenziale a Napoli : camion si ribalta nel tunnel - traffico in tilt : Un camion si è ribaltato sulla Tangenziale di Napoli all'imbocco del tunnel che precede l'uscita di Agnano, in direzione Fuorigrotta. L'Incidente, avvenuto pochi minuti fa, non sembra abbia coinvolto ...

Incidente sul lavoro a Marghera - muore un operaio : è stato schiacciato da un camion : Un operaio friulano di 55 anni, Mauro Morassi, è morto a Marghera (Venezia), travolto da un camion in uscita da un deposito. L’autista del mezzo non si sarebbe accorto in tempo della presenza del collega che si trovava in un angolo cieco.Continua a leggere

Il camion è bloccato sui binari - ma il treno non riesce a fermarsi in tempo. L’Incidente è spaventoso : Le immagini arrivano dalla Georgia, negli Stati Uniti, e sono impressionanti. Domenica 1 aprile, un grosso tir è rimasto bloccato sui binari del treno, sotto le sbarre di un passaggio a livello. Nelle immagini si vede il conducente del tir che riesce a uscire pochi secondi prima dell’impatto con il treno. La scena è stata filmata da un residente della zona e poi postata su Facebook L'articolo Il camion è bloccato sui binari, ma il treno ...

Spagna - Incidente sull'autostrada con il camion da circo : muore un elefante : Altri due pachidermi sono rimasti feriti. Chiuso per ore il tratto della strada: per recuperare gli animali sono intervenute le gru

Spagna. Incidente sull'autostrada con il camion da circo : muore un elefante : Altri due pachidermi sono rimasti feriti. Chiuso per ore il tratto della strada: per recuperare gli animali sono intervenute le gru