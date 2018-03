Privacy | nuove FAQ sul DPO | cosa prevede il Gdpr

leggioggi

(Di giovedì 29 marzo 2018) In vista dell’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 () in tema di, il Garante ha pubblicato alcune FAQ sulla figura del Responsabile Protezione dati, conosciuto anche come DPO (Data Protection Officer). In particolare ha fornito chiarimenti sui requisiti, i compiti e le funzioni del DPO. Quali sono i compiti del DPO secondo il? Il DPO deve: svolgere funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative per l’applicazione del Regolamento UE, cooperare con l’Autorità facendo da punto di contatto in merito alle questioni connesse al trattamento dei dati personali. I requisiti del DPO Il Responsabile della protezione dei dati personali non deve essere in possesso di attestazioni o iscrizioni ad un albo, ma deve avere un’approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia die delle relative norme e ...