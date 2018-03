Pensioni anticipate | il punto su APE | Q41 e RITA

Pensioni anticipate e APE volontaria : inviate oltre 15mila domande Video : Cresce il numero di domande di certificazione depositate con il fine di ottenere il pensionamento anticipato tramite l'APE volontaria [Video]. Ricordiamo che il meccanismo consente l'uscita dal lavoro a partire dai 63 anni di eta' e con almeno 20 anni di contribuzione, pur accettando una penalizzazione dovuta per il rimborso del prestito ventennale collegato alla misura. Di fatto l'opzione sembra risultare particolarmente gradita per via dei ...

Pensioni anticipate - focus quota 100 e 41 : costerà 50 mld - ma darà flessibilità Video : La possibile realizzazione della quote 100 è stata al centro del dibattito elettorale e probabilmente può rappresentare anche una delle chiavi di lettura dei risultati espressi nelle urne. Di fatto, sarebbe una soluzione in grado di dare ampia flessibilita' nell'accesso alla pensione [Video], visto la formula di funzionamento. Ricordiamo ai lettori che nella pratica si tratta di ottenere l'ingresso nell'Inps sommando l'eta' con gli anni ...

Pensioni anticipate - ultimissime al 26/3 : ancora pochi giorni per l'APE sociale Video : I lavoratori che desiderano fruire dell'#APE sociale hanno ancora pochi giorni di tempo a disposizione per riuscire a presentare la domanda di certificazione dei requisiti [Video] entro la prima finestra utile, che corrisponde al prossimo 31 marzo 2018. La scadenza consente l'ingresso all'interno della prima fase di monitoraggio delle risorse, così come previsto all'interno della Manovra 2018. D'altra parte, per coloro che riusciranno ad avviare ...

Pensioni ultimissime news al 25 marzo su Fornero - flessibilità e anticipate RITA Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 25 marzo 2018 vedono crescere le aspettative per la riforma del settore previdenziale, con le ultime vicende parlamentari riguardanti Lega e Movimento 5 Stelle. Entrambe le formazioni hanno infatti ottenuto grande consenso popolare tramite le proprie promesse di riforma del sistema Pensionistico [Video]. Nel frattempo dal Presidente dell'Inps continua ad arrivare un forte scetticismo in merito alla ...

Pensioni - ultimissime al 23/03 su uscite anticipate APE - cumulo - Anief e CIDA Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 23 marzo 2018 vedono finalmente aprirsi nuove possibilita' in merito allo sblocco del cumulo contributivo. Nel frattempo la CIDA replica ai moniti internazionali sulla necessita' di una nuova stretta nel comparto previdenziale [Video], mentre l'Anief organizza una protesta contro la rigidita' della Legge Fornero. Infine, ricordiamo ai nostri lettori che è ormai vicina la prima scadenza utile riguardante ...

Pensioni - ultime news al 19/3 su anticipate - manovra Fornero e cumulo Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 19 marzo 2018 vedono accendersi i toni della discussione tra Inps e Adepp per il mancato avvio del pagamento degli assegni [Video] in regime di cumulo contributivo. Una situazione che resta tesa e che prosegue in stato di stallo, con la conseguenza implicita che i pagamenti non giungono ai lavoratori nonostante le richieste continuino ad accumularsi. Nel frattempo arrivano importanti aggiornamenti anche ...

Ultime Pensioni anticipate 2018 : novità uscita quota 100 e 41 precoci - chi può? : Abolire la riforma delle pensioni di Elsa Fornero con le pensioni anticipate a quota 41 o uscita a quota 100, ma davvero è possibile? Le proposte che si stanno facendo in questi giorni, provenienti soprattutto dai partiti usciti vincitori dalle Ultime elezioni politiche, il M5S e la Lega, prendono in considerazione soprattutto la #pensione anticipata come strumento per aggirare la riforma Fornero. Ma anche il Segretario Confederale della Cgil, ...

Ultime Pensioni anticipate 2018 : novità quota 100 - quale uscita dalla Fornero? Video : Il tema delle #pensioni anticipate, con il ritorno al sistema delle quote nello specifico della quota 100 e della quota 41 prevista per i precoci come proposto dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle per superare la riforma delle #pensioni Fornero, è al centro dei discorsi politici in vista del prossimo Governo. La misura di #pensione anticipata con Ape, social e volontario, adottata dallo scorso Governo, non sempre rappresenta la risposta sempre ...

Pensioni anticipate e APE social : scadenza al 31 marzo per l'invio delle domande Video : Torniamo ad aggiornare i nostri lettori sulle ultime opzioni di pensionamento anticipato attualmente disponibili [Video] con un nuovo articolo tecnico riguardante l'#APE socialE. Si avvicina infatti sempre di più la data di chiusura della prima finestra utile per poter effettuare l'apertura della pratica ed il conseguente invio all'Inps in favore di coloro che maturano i requisiti utili di accesso all'anticipo Pensionistico entro l'anno in ...

Ultime Pensioni anticipate 2018 : novità uscita quota 100 - arriva proposta Lega Video : arriva la proposta della Lega di Matteo Salvini sulle #pensioni anticipate 2018 a #quota 100 e a quota 41 e sull'abolizione della riforma delle pensioni di Elsa Fornero. In settimana, secondo quanto riporta Repubblica di oggi, 11 marzo 2018, il Carroccio pubblichera' le linee guida da condividere con i partiti alleati. Il primo obiettivo è quello di assicurare pensioni anticipate con il sistema delle quote di uscita al ribasso in modo da ...

‘Pensioni anticipate per 100mila - governo accelera’ - novità da Palazzo Chigi : Mentre continua il confronto politico-elettorale tra i partiti anche sulla riforma pensioni in vista delle elezioni politiche del 4 marzo prossimo, da Palazzo Chigi sottolineano l’importanza dell’Anticipo pensionistico volontario rivendicando i meriti del governo Renzi prima e del governo Gentiloni poi. Sono più di 1.300 le domande presentare a 24 ore dall’attivazione dell’Ape volontario rivolto ai lavoratori over 63 con almeno 20 anni di ...

Ultime Pensioni anticipate 2018 : quanto costa uscita per nati dal 1953 al 1955? Video : quanto costa andare in #pensione anticipata con uscita Ape, ovvero l'anticipo pensionistico volontario a partire dai 63 anni? Uno studio condotto dall'Istituto specializzato Progetica sul costo del prestito pensionistico per le #pensioni anticipate mostra, con varie simulazioni, qual è il costo in termini di assegno di pensione per usufruire dell'uscita anticipata. Infatti, Progetica ha svolto vari calcoli prendendo in esame le #pensioni ...

Pensioni - ultime info ad oggi 11 febbraio su anticipate - elezioni e dati choc Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 11 febbraio 2018 vedono arrivare nuovi dati sui pensionati che ricevono un assegno da oltre 37 anni. Secondo quanto riportato recentemente dall'Osservatorio dell'Inps, si tratterebbe di quasi 500mila persone. Nel frattempo prosegue la campagna elettorale, che vede protagonista ancora una volta la possibile cancellazione o modifica della Legge Fornero. Tra le proposte avanzate la pensione anticipata ...