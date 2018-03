Maria Elisabetta Alberti Casellati | chi è la nuova presidente del Senato fedelissima di

ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 marzo 2018), 71 anni, rodigina, berlusconiana da sempre, è fondatrice di Forza Italia. Era stata eletta in Parlamento anche nel 2013 con il Pdl, ma nel 2014 fu indicata – nell’accordo tra i partiti – come componente del Csm, in qualità di membro laico. E’ rimasta lì fino a pochi giorni fa quando, rieletta in Parlamento, ha dato le dimissioni dall’organo di autodisciplina della magistratura. E’ sempre stata al fianco di Berlusconi in tutte le battaglie e le campagne sulle presunte “persecuzioni giudiziarie” nei confronti dell’ex Cavaliere. Laureata in giurisprudenza e in diritto canonico nella Pontificia Università Lateranense, è avvocata, iscritta all’ordine di Padova. Dentro Forza Italia dal 1994 ha ricoperto vari incarichi all’interno del partito e dei gruppi parlamentari. E’ stata tra ...