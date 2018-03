Camera e Senato | dalle 10 30 si riparte per eleggere i presidenti

Elezioni presidenti Camera e Senato - diretta – Lega propone a Berlusconi il nome della Casellati. M5s : ‘Fraccaro a Montecitorio’ : È stata una notte di incontri, dialoghi e tentativi di nuove trattative quella appena trascorsa, dopo il terremoto nel centrodestra che ha in qualche modo sbloccato l’impasse in vista dell’elezione dei presidenti di Camera e Senato. A palazzo Grazioli, residenza romana di Silvio Berlusconi, si è continuato a oltranza. E anche in mattinata c’è l’ennesimo vertice del centrodestra per cercare di ricomporre la frattura. In ...

SENATO E Camera - DIRETTA ELEZIONI PRESIDENTI/ Video streaming Lega-M5s : Bernini - Romani - Fraccaro chi vincerà? : CAMERA e SENATO, elezione dei PRESIDENTI in DIRETTA streaming Video live: Romani o Bernini, il futuro del Centrodestra passa dal voto di oggi. Lite Berlusconi-Salvini, M5s e Pd "attendono"..(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 07:20:00 GMT)

Lega vota Bernini al Senato - sì da Di Maio ma lei rinuncia| Berlusconi : "Rotta la coalizione"| M5s : alla Camera Fraccaro : Impasse sui nomi alle prime votazioni, poi la Lega rompe lo stallo al Senato decidendo di far votare Anna Maria Bernini al posto di Paolo Romani incassando l'ok dal M5s. Silvio Berlusconi: "Quello della Lega è un atto di ostilità". La Bernini alla fine rinuncia Segui il nostro tempo reale

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : elezioni Presidenti Camera e Senato - accordo M5S-Lega? (24 marzo 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: elezioni Presidenti Camera e Senato ''fumata nera''. Torna il terrore in Francia. Confermata la condanna per il Sindaco di Genova (24 marzo 2018).(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 01:52:00 GMT)

Presidenza del Senato - rottura Salvini-Berlusconi dopo il caso Bernini. Per la Camera c'è Fraccaro : Lo strappo del leader leghista fa implodere la coalizione di centrodestra. Pronto un accordo tra i due movimenti populisti per eleggere i presidenti dei due rami del parlamento. Bernini si fa da parte

Salvini : vista disponibilità per Senato appoggeremo M5S a Camera : Roma, 23 mar. , askanews, 'vista la disponibilità dei 5stelle a sostenere un candidato del centrodestra alla presidenza del Senato, noi ne appoggeremo uno dei 5stelle alla presidenza Camera. ...

Salvini : vista disponibilità per Senato appoggeremo M5S a Camera : Roma, 23 mar. , askanews, - "vista la disponibilità dei 5stelle a sostenere un candidato del centrodestra alla presidenza del Senato, noi ne appoggeremo uno dei 5stelle alla presidenza Camera. ...

Lega vota Bernini al Senato - sì da Di Maio ma lei rinuncia| Berlusconi : "Rotta la coalizione"| Salvini : a Camera nome M5s : Impasse sui nomi alle prime votazioni, poi la Lega rompe lo stallo al Senato decidendo di far votare Anna Maria Bernini al posto di Paolo Romani incassando l'ok dal M5s. Silvio Berlusconi: "Quello della Lega è un atto di ostilità". La Bernini alla fine rinuncia Segui il nostro tempo reale

Presidenza del Senato - rottura Salvini-Berlusconi dopo il caso Bernini - asse Lega -M5S alla Camera : Lo strappo del leader leghista fa implodere la coalizione di centrodestra. Pronto un accordo tra i due movimenti populisti per eleggere i presidenti dei due rami del parlamento. Bernini si fa da parte

Presidenze di Camera e Senato : il regolamento e i retroscena : Come abbondantemente annunciato ieri, questa prima giornata della XVIII legislatura è destinata a chiudersi con un nulla di fatto per quanto riguarda l'elezione dei due presidenti delle assemblee del nostro Parlamento. Al momento non c'è un accordo politico tra le varie forze in campo; M5S, Lega e Partito Democratico hanno deciso, infatti, di votare scheda bianca e così continueranno a fare durante il corso di questa giornata.Lo scenario ...

Fumate nere a Camera e Senato : niente accordo. La Lega vota Bernini ma lei è pronta a ritirarsi. Salvini : appoggiamo candidato M5s. Di Maio : ok a profilo simile. Berlusconi : "Coalizione rotta" : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

Camera e Senato - fumate nere : fumate nere al Parlamento . Alla terza votazione per l'elezione del presidente della Camera dei deputati , come annunciato, sono prevalse le schede bianche: al terzo scrutinio sono state 569. DOMENICA ...

Presidenti di Camera e Senato : ecco come si eleggono - : il primo passo di ogni nuova legislatura: la nomina della seconda e terza carica dello Stato. Le due assemblee sono chiamate a scegliere i successori di Laura Boldrini e Pietro Grasso. LA SCHEDA

Camera e Senato - presidenti : raffica di schede bianche. Salvini : «Sì a Bernini per Palazzo Madama». A vuoto le prime votazioni : E ancora: «Sulla scena politica nazionale il voto del 4 marzo ha determinato un netto spartiacque, a inequivocabile vantaggio dei movimenti e delle coalizioni che hanno compiuto un balzo in avanti ...