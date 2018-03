“Le ha strappato il cuore” Una morte atroce tra le mura di casa | prima le coltellate

caffeinamagazine

(Di giovedì 22 marzo 2018) Un delitto talmente orribile da non sembrare vero, un orrore che sembra uscito dalla penna di uno scrittore particolarmente perverso e che invece si è realmente consumato, scioccando gli utenti che si sono imbattuti in questa assurda storia proveniente dalla Russia. Protagonista della vicenda una donna uccisa e fatta a pezzi da un cannibale, che le hail cuore dal petto per poi cucinarlo e mangiarlo come niente fosse. A ricostruire l’accaduto è stata la polizia che ha arrestato Alexey Yastrebov, 35 anni, originario della città di Krasnoyarsk. L’uomo è accusato di aver accoltellato aEkaterina Nikiforova, colpita al collo da fendenti che si sono poi rivelati fatali. A spaventare gli investigatori accorsi sul posto è però quanto accaduto dopo la violenta aggressione, quando stando a quanto emerso Alexey avrebbedal corpo il cuore e il polmone ...