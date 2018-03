Open Arms Camps | autorità non ci hanno reso lavoro facile Felice no morti

Migranti - si allarga l'indagine su Open Arms : Nuovi elementi provano telefonate e scambi di coordiate tra ong e scafisti. E la Guardia Costiera italiana afferma che il salvataggio è avvenuto in acque libiche -

La solidarietà dei Comboniani all'ong Open Arms : 'Mostra senso di umanità' : 'Come missionari ospiti per tanti anni in vari paesi d'Africa e del Sud del mondo concludono i religiosi siamo testimoni dello spirito di solidarietà e di condivisione che la gente sa manifestare, ...

Migranti - il sequestro della Open Arms : ong già pronta con un'altra nave : POZZALLO , Ragusa, - La decisione del gip di Catania arriverà entro domani. Se il sequestro preventivo della Open Arms disposto dal procuratore Carmelo Zuccaro dovesse essere convalidato la flotta ...

Migranti - il sequestro della Open Arms : ong già pronta con un'altra nave : Domani la decisione del gip sull'imbarcazione ferma a Pozzallo su ordine della procura di Catania. I capi della Proactiva hanno fatto sapere che in caso di...

Di cosa è accusata Proactiva Open Arms : La ong che ha litigato con la Guardia Costiera libica è finita dentro a un guaio giudiziario, e ci sono ancora molte cose poco chiare The post Di cosa è accusata Proactiva Open Arms appeared first on Il Post.

Tutte le accuse contro l’ong Proactiva Open Arms : L’ultimo salvataggio dell’ong, le accuse contro gli spagnoli, il caso diplomatico con la Spagna e la questione della zona di ricerca e soccorso affidata ai libici. Leggi

Maullu : sequestro imbarcazione Open Arms pienamente legittimo : Roma – Maullu: ipotesi reato formulata da Procura è gravissima Roma – Di seguito le parole dell’europarlamentare di Forza Italia, Stefano Maullu. “Se fosse stata... L'articolo Maullu: sequestro imbarcazione Open Arms pienamente legittimo proviene da Roma Daily News.

Gasparri : bene sequestro della nave Ong Open Arms : Roma – Gasparri: plauso a Procura di Catania per sequestro nave Ong Open Arms Roma – Di seguito le dichiarazioni del senatore Maurizio Gasparri di... L'articolo Gasparri: bene sequestro della nave Ong Open Arms proviene da Roma Daily News.

Migranti - sequestrata nave ProActiva Open Arms : l'accusa è di associazione a delinquere : Il loro obiettivo primario è salvare Migranti e portarli in Italia, senza rispettare le norme, anzi violandole scientemente. E' quanto ipotizza la Procura di Catania nei confronti dell'Ong spagnola ...

Migranti - il sequestro della Open Arms. L'equipaggio ai pm : "I libici ci hanno minacciato di morte" : Il provvedimento non è stato tradotto. Informato il console spagnolo. L'ong: "Impedire il salvataggio dei rifugiati è contro le regole Onu"

La procura di Catania ha ordinato il sequestro della nave della ong spagnola Open Arms : La procura di Catania ha ordinato il sequestro della nave della ong spagnola ProActiva Open Arms, che negli ultimi giorni è stata al centro di un piccolo caso internazionale. Lo scorso giovedì Open Arms aveva soccorso più di 200 migranti The post La procura di Catania ha ordinato il sequestro della nave della ong spagnola Open Arms appeared first on Il Post.

Migranti - sequestrata nave della ong Open Arms : «Ha disobbedito ai libici» : L’ordine della procura di Catania: l’unità, che fa capo a una sigla umanitaria spagnola era sbarcata venerdì con 218 Migranti dopo aver disobbedito agli ordini della Marina di Tripoli