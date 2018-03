BOOM! Al Serale di Amici via anche la giuria

BOOM! Il Serale di Amici non avrà direttori artistici a capo delle squadre : Amici Serale 2018 L’abbiamo fatto passare in sordina rispondendo ad un nostro follower su Twitter, ma evidentemente, per i nostri lettori, è questione fondamentale e c’è bisogno che le certezze transitino su queste pagine. E, dunque, possiamo annunciarvi che quest’anno il Serale di Amici non avrà alcun direttore artistico a capo delle due squadre in gara. Gli allievi del talent show di Maria De Filippi dovranno, quindi, ...