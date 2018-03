Bimba di 5 anni va in bagno a scuola e affoga nel water. Il padre : “L’hanno spinta dentro” : La tragedia è avvenuta alla Luna Primary School di Bizana, in Sud Africa. Inizialmente si pensava che Lumka Mkhetwa fosse stata rapita, ma poi il giorno dopo è stata fatta la drammatica scoperta. Il padre della piccola: "Quando è stata trovata aveva ancora gli slip, forse non è stato un incidente".Continua a leggere

Rubano auto con Bimba di 2 anni all’interno e finiscono in un fiume : Kiara muore annegata : La piccola è stata rinvenuta ormai senza vita nella Mini Cooper del padre, finita nel fiume Teifi a Cardigan. Kiara Moore avrebbe compiuto 3 anni tra una settimana esatta. Ora la polizia gallese è sulle tracce dei ladri.Continua a leggere

Stupra una Bimba per tre anni : “Era sconvolta - si nascondeva dietro i suoi giocattoli” : Anthony Morgan, 42enne di Liverpool, aveva violentato un'altra bambina della stessa età della sua seconda vittima (sei anni) e per quell'orrore sta già scontando una pena a 18 anni di carcere. L'uomo avrebbe Stuprato la piccola per almeno tre anni.Continua a leggere

Picchiata dalla babysitter - Bimba di 3 anni muore dopo giorni di agonia : Il dramma in Ohio. La piccola Hannah Wesche è stata dichiarata morta alle 12.15 di domenica. Secondo l'accusa, a ridurla in fin di vita è stata la babysitter Lindsay Partin, una donna di 35 anni che è stata arrestata.Continua a leggere

RAPISCE Bimba 2 ANNI E MINACCIA DI GETTARLA NEL FIUME - FIRENZE/ Nigeriano arrestato : "episodio grave" : Un Nigeriano che vive in un centro di accoglienza nei pressi di FIRENZE ha rapito la figlia di due ANNI di alcuni connazionali MINACCIAndo di GETTARLA nel FIUME Sieve(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 12:31:00 GMT)

Firenze - rapisce una Bimba di due anni e mezzo e minaccia di gettarla nel fiume : Un nigeriano di 27 anni ha rapito la piccola da un centro di accoglienza per rifugiati nel Mugello per ritorsione nei confronti di connazionali che lo avevano denunciato per violenza sessuale. Dopo una colluttazione l’uomo è stato arrestato dai carabinieri.Continua a leggere

Incidente stradale morta anche una Bimba di 10 anni : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Incidente stradale morta anche ...

Vercelli - auto contro parapetto : muoiono Bimba di 10 anni e il papà. Feriti i fratellini : Una bambina si 10 anni e il papà sono deceduti in seguito ad un incidente verificatosi nel Vercellese sabato sera. Ferito il fratellino di 5 anni, illesi per miracolo un altro bimbo di due anni e un adulto.Continua a leggere

Alessandria - Bimba di due anni ingerisce hashish e finisce in ospedale : La piccola è stata portata al pronto soccorso dal padre che ha subito raccontato l'episodio ai medici ma è fuori pericolo: indagano i carabinieri.Continua a leggere