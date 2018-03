Oscar Sevilla picchiato e derubato in allenamento

Blastingnews

(Di lunedì 19 marzo 2018) Era iniziata alla grande la stagione di, con un secondo posto alla Vuelta a San Juan (in Argentina) che aveva fatto strabuzzare gli occhi a chi dava per "finito" il quarantunenne originario di Albacete, ma stabilmente residente in Colombia, dove dal 2010 corre per squadre locali come la Indeportes-Antioquia, la Formesan-Bogotà Humana e la Medellin-Inder. La rapina Ma la sfortuna, se così la si può definire, ha preso di mira lo spagnolo durante l'mattutino di domenica 18 marzo: durante le prime ore del giorno (alle sei secondo la testimonianza della moglie del ciclista, Ivone) pare sia stato preso di mira da un gruppo di cinque malviventi scesi improvvisamente da un taxi parcheggiato a bordo strada, scaraventato giù dalla sua bici,praticamente di tutto, bicicletta di marchio Berria (con un valore di mercato di circa 10'000 euro) occhiali, ...