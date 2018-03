Agricoltura al collasso | appello a Musumeci

Agricoltura : Bandiera - aziende siciliane al collasso per intollerabili ritardi Agea : Palermo, 17 feb. (AdnKronos) - "In queste condizioni è impossibile andare avanti". Così l’assessore regionale all’Agricoltura Edy Bandiera interviene sui "perduranti" ritardi da parte di Agea (Agenzia per le erogazioni in Agricoltura) nei pagamenti alle aziende agricole siciliane che, sottolinea, "d