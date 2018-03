Provano a rubare il furgone delle consegne | beffati dal panettiere

Le nuove Vodafone Special Provano a “rubare” clienti agli altri operatori : Vodafone propone Vodafone Special 7GB, Vodafone Special 10GB e Vodafone Special 20GB come offerte operator attack per provare ad accaparrarsi i clienti di altri gestori specifici. Ecco tutti i dettagli sulle soglie e i prezzi. L'articolo Le nuove Vodafone Special provano a “rubare” clienti agli altri operatori è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.