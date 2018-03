Lecce | al gran completo per la trasferta a Cosenza Liverni | sarà una gara

Serie C mercato : Lecce - Pisa e Trapani gran finale - Catania - cercasi bomber Video : Alle ore 23 di oggi, 31 gennaio, calera' il sipario sulla sessione invernale del #Calciomercato 2018. Tantissime le operazioni portate a termine dai club di #Serie C che, come al solito, hanno voluto aspettare l'ultimo giorno per definire molti dei loro affari. Pisa e Lecce, obiettivi centrati Tra le squadre più attive della giornata c'è stato senz'altro il Pisa, che ha preso dalla Juve Stabia l'attaccante esterno Francesco Lisi, classe '89. ...