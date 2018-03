Vincenzo Nibali | “Non so nemmeno io come faccio ad inventarmi queste cose…”

oasport

: SEI NELLA LEGGENDA VINCENZO ???????? Scatto sul Poggio e vittoria strepitosa dello Squalo alla Milano Sanremo: l'Ital… - Eurosport_IT : SEI NELLA LEGGENDA VINCENZO ???????? Scatto sul Poggio e vittoria strepitosa dello Squalo alla Milano Sanremo: l'Ital… - ItaliaTeam_it : SEI UN MITO VINCENZO! ????? La #MilanoSanremo è di #Nibali! RT per lo squalooooooo! ?????? #ItaliaTeam… - Coninews : MONUMENTALE NIBALI! ????????? Dopo i tre grandi giri lo Squalo ?? Vincenzo #Nibali fa sua anche la Classicissima! ??????… -

(Di sabato 17 marzo 2018)ha conquistato la Milano-Sanremo con un numero da antologia. Ha attaccato sul Poggio con una rasoiata secca ed è arrivato da solo al traguardo. Un’impresa concepibile solo per un fuoriclasse che continua a scrivere pagine indelebili del ciclismo italiano. Ai microfoni di RaiSport, lo Squalo dello Stretto ha raccontato l’azione risultata decisiva per il trionfo finale: “All’inizio facevo da stopper per Colbrelli perché stava bene. Ci ho pensato in un secondo e ho dato il cambio a Neilandts sul Poggio, poi sono andato via da solo e non mi sono più girato fino agli ultimi 50 metri. Gli ultimi 2 km non finivano mai, non vedevo l’ora che arrivasse l’arrivo, non sapevo dove fosse il gruppo“. Il siciliano attendeva solo il momento buono per sferrare la stoccata risolutiva: “Non sono veloce per niente, quindi dovevo...