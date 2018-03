: 'Il caso della spia russa è una messa in scena'. In un'intervista all'ANSA, lo scrittore e attivista politico Eduar… - Agenzia_Ansa : 'Il caso della spia russa è una messa in scena'. In un'intervista all'ANSA, lo scrittore e attivista politico Eduar… - LaStampa : Caso Skripal, forse il nervino era nella valigia della figlia - LESOVICI : RT @danilosantini65: SPIA RUSSA AVVELENATA, CASO SKRIPAL/ lo Zoo #UE unito contro #Putin manda in trincea #TheresaMay, #Mosca risponde a Lo… -

Totale solidarietà alla Gran Bretagna da parte del presidente francesee la cancelliera tedesca. per ildell'ex spia russa, "avvelenata" a Salisbury (Inghilterra) con il gas nervino. In conferenza congiunta a Parigi: "Condanniamo l'ingerenza russa.Molti pensano che la Russia sia responsabile. E su scala internazionale studieremo insieme la reazione appropriata". Poi:"Il voto in Italia ha messo in crisi la Ue già scossa dalla Brexit".E propongono:entro giugno una road map per rifondare la Ue(Di sabato 17 marzo 2018)