Auto elettriche | i numeri sono ancora bassi Ma la grande corsa sta per partire

Auto elettriche - 164 milioni entro 2030 con primato alla Cina : Anche il mondo dell'Autoriparazione sarà interessato dalla rivoluzione a zero emissioni, con gli addetti ai lavori che dovranno essere pronti a 'mettere le mani' su queste tipologie di Auto, la cui ...

Le Auto elettriche potrebbero salvare il pianeta : La Cina, il più grande mercato automobilistico del mondo, ha preso in considerazione l'idea e nel frattempo ha imposto alcuni degli standard ambientali più severi del pianeta. Tutto questo in nome ...

Osservatorio Autopromotec - Nel 2030 le elettriche saranno 164 milioni : Il mercato dei veicoli elettrici è ancora di nicchia, ma è destinato a crescere a ritmi sostenuti nei prossimi anni per effetto delle sempre più stringenti normative sulle emissioni, dell'espansione della rete dei punti di ricarica e del calo dei prezzi delle batterie. L'Osservatorio Autopromotec, legato all'omonima rassegna fieristica bolognese dell'aftermarket automobilistico, ha elaborato una serie di dati raccolti dalla società di consulenza ...

Volkswagen : 80 Auto elettriche entro il 2025 : Volkswagen: 80 auto elettriche entro il 2025 Sui conti Volkswagen il dieselgate non ha lasciato strascichi, ma sulle strategie future sì Continua a leggere L'articolo Volkswagen: 80 auto elettriche entro il 2025 proviene da NewsGo.

Ambiente : in Italia circolano più di 260.000 Auto elettriche : L'addio alle macchine cosiddette endotermiche è quindi un tema che le case automobilistiche di tutto il mondo stanno già affrontando. Secondo l'E-Mobility Report dell'Energy & Strategy del ...

Gruppo Volkswagen - 16 fabbriche di Auto elettriche entro il 2022 : Il Gruppo automobilistico tedesco Volkswagen ha annunciato che entro la fine del 2022 saranno 16 gli impianti in tutto il mondo utilizzati per la produzione di veicoli elettrici. Attualmente Volkswagen Group produce veicoli elettrici in tre località, e tra due anni si prevede che altri nove impianti del Gruppo saranno ...

Volkswagen - Entro il 2022 - 16 stabilimenti per Auto elettriche : Volkswagen dà una scossa alla Roadmap E. Come? Realizzando 16 siti produttivi per veicoli elettrici Entro la fine del 2022. Lannuncio arriva direttamente dal ceo del gruppo Matthias Müller nel corso della conferenza stampa annuale di bilancio. Attualmente, il gruppo tedesco assembla auto a zero emissioni in tre fabbriche, ma nei prossimi due anni altri nove impianti saranno organizzati per lelettrificazione. Müller anticipa poi accordi già ...

Volkswagen - Entro il 2022 16 stabilimenti per Auto elettriche : Volkswagen dà una scossa alla Roadmap E. Come? Realizzando 16 siti produttivi per veicoli elettrici Entro la fine del 2022. Lannuncio arriva direttamente dal ceo del gruppo Matthias Müller nel corso della conferenza stampa annuale di bilancio. Attualmente, il gruppo tedesco assembla auto a zero emissioni in tre fabbriche, ma nei prossimi due anni altri nove impianti saranno organizzati per lelettrificazione. Müller anticipa poi accordi già ...

Salone dell'Auto di Ginevra 2018 - tra Auto elettriche e dazi di Trump - : Al via l'88esima edizione della manifestazione internazionale. Protagoniste le propulsioni alternative e modelli innovativi a bassa emissione. Numerose le novità tra suv e supercar

Norvegia - il Paese delle Auto elettriche : ... coerenza politica e capacità di programmazione a lungo termine', spiega all'AdnKronos Giorgio Novello, ambasciatore italiano in Norvegia fino al 2017. Un Paese, dunque, che ha scommesso fortemente ...

Smog : Di Maio - bene Raggi - nel 2020 un milione di Auto elettriche : Roma, 28 feb. (AdnKronos) - Con la decisione di togliere dal 2024 le auto diesel dal centro di Roma, annunciata dal sindaco Virginia Raggi, "siamo con le città europee". Lo dice ai microfoni di Rtl 102.5 il candidato premier M5S Luigi Di Maio. "Ovviamente -aggiunge- il tema è sviluppare il sistema d

Smog : Di Maio - bene Raggi - nel 2020 un milione di Auto elettriche : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – Con la decisione di togliere dal 2024 le auto diesel dal centro di Roma, annunciata dal sindaco Virginia Raggi, “siamo con le città europee”. Lo dice ai microfoni di Rtl 102.5 il candidato premier M5S Luigi Di Maio.“Ovviamente -aggiunge- il tema è sviluppare il sistema delle auto elettriche. Noi potremo rilanciare la mobilità, soprattutto in alcune regioni del Sud dove sono stati smantellati ...

Cina - sempre più Auto elettriche : Daimler ingrana la marcia : Il gruppo di Mercedes e Smart si allea con Baic per costruire una nuova fabbrica di auto elettriche. E dalla Cina arriva l'assist di un nuovo azionista

Cina - sempre più Auto elettriche : Daimler ingrana la marcia : Photo: reshape from Håkan Dahlström on Flicrk.com. License CC BY 2.0 La Cina accelera sull’auto elettrica. L’ultimo investimento è frutto dell’accordo tra la tedesca Daimler e la casa automobilistica cinese Baic, partner della prima nel mercato del Dragone. Le due aziende costruiranno una fabbrica di auto elettriche targate Mercedes-Benz per 1,5 miliardi di euro. L’annuncio arriva nelle stesse ore in cui il primo ...