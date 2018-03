Vaccini | Tar di Brescia annulla l’esclusione di un bimbo dall’asilo

Vaccini - il Tar di Brescia sospende l'esclusione di un bimbo dall'asilo : Era stato escluso dall'asilo comunale di Lovere , Bergamo, perché non si era sottoposto ai Vaccini prescritti dalla legge. Il bambino ora però potrà rientrare provvisoriamente a scuola , dopo che il ...

Vaccini - Tar annulla esclusione bimbo : ANSA, - BRESCIA, 15 MAR - Il Tar di Brescia ha accolto l'istanza dei genitori di un bambino escluso dalla frequentazione dell'asilo comunale di Lovere , Bergamo, perché senza vaccino e ha autorizzato ...

Vaccini - Campania : superati i target 95% per l’esavalente e 92% per il tetravalente e morbillo : Sulle vaccinazioni la Campania “ha raggiunto negli ultimi mesi i target di adempimento ministeriale, superando il 95% di copertura vaccinale per la esavalente, e oltre il 92% per la copertura vaccinale del tetravalente e morbillo, recuperando un gap storico della regione”. Così in una nota la Regione Campania, certificando il raggiungimento dell’obiettivo “dell’effetto gregge”. La Regione, ricorda la nota, ...

Vaccini - scade il 10 marzo il termine per presentare documenti. Stimati 30mila bambini non in regola : Potrebbero essere circa 30mila i bambini sotto i sei anni non in regola con la documentazione per le vaccinazioni, ma di questi è impossibile sapere quanti non saranno ammessi a scuola, perché ogni Regione si comporterà in modo diverso. Lo afferma il past president della Società italiana di Igiene Carlo Signorelli alla vigilia della scadenza del termine del 10 marzo per la presentazione dei certificati vaccinali necessari per evitare ...

