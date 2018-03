Francesco Monte | la rivelazione bomba a Mattino 5 “Io credo che lui…” | per il momento è

caffeinamagazine

: Sicuramente Paola Di Benedetto dirà qualcosa contro Francesco Monte. Certo. #Isola - trash_italiano : Sicuramente Paola Di Benedetto dirà qualcosa contro Francesco Monte. Certo. #Isola - VelvetMagIta : Dopo la sua eliminazione a l'@IsolaDeiFamosi, #PaolaDiBenedetto riceve un un mazzo di fiori da #FrancescoMonte. C'è… - _beneelle : RT @Manuel_Real_Off: Il vero mazzo di fiori ricevuto da Paola Di Benedetto da parte di Francesco Monte #isola -

(Di martedì 13 marzo 2018) Lunedì 12 marzo è andata in onda l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi. La puntata è stata “tosta” e piena di colpi di scena. Per esempio nessuno si aspettava che Alessia Marcuzzi si sarebbe rivoltata in modo aggressivo nei confronti di Eva Henger che voleva a tutti i costi parlare del canna-gate. Come ormai sanno anche i muri, la ex star del porno, nella seconda diretta della trasmissione, ha accusatodi aver fumato marijuana quando tutti erano ancora in villa.ha detto che non era vero ma poi, un po’ per la tensione, un po’ per non far preoccupare la famiglia, ha deciso di tornare in Italia. Ma ha detto chiaro e tondo che non sarebbe mai andato ospite in studio per non incontrare di persona Eva Henger (con la quale la faccenda sarà risolta in tribunale). E infattinon è mai andato in studio, neanche lunedì quando è arrivata Paola Di Benedetto alla quale, ...