Elezioni | sopresa | il nuovo Parlamento è quello più giovane e con più donne della storia

ilfattoquotidiano

: RT @patriziagatto3: @GiancarloDeRisi CARO GIANCARLO VUOI SAPERE COSA NE PENSO IO DI QUESTE ELEZIONI???? AVRANNO UNA SOPRESA AMARA!!!!????LA… - patriziagatto3 : RT @patriziagatto3: @GiancarloDeRisi CARO GIANCARLO VUOI SAPERE COSA NE PENSO IO DI QUESTE ELEZIONI???? AVRANNO UNA SOPRESA AMARA!!!!????LA… - patriziagatto3 : @GiancarloDeRisi CARO GIANCARLO VUOI SAPERE COSA NE PENSO IO DI QUESTE ELEZIONI???? AVRANNO UNA SOPRESA AMARA!!!!??… -

(Di martedì 13 marzo 2018) La XVIII legislatura sarà quella con l’età media più bassa (44 anni alla Camera, 52 al Senato) e la percentuale di deputate più altacon un 34,62 per cento (10 anni fa erano la metà) Un rinnovamento anche nei volti, dato che circa il 65 per cento dei parlamentari sono cambiati rispetto alla legislatura precedente. E’ l’identikit deltracciata dall’osservatorio civico OpenPolis nel rapporto Tre poli contrapposti. Un’analisicomposizione delle due Camere all’avvionuova legislatura che rileva come da una parte il 35% dei deputati non ha mai avuto un incarico politico, né al livello locale, né anazionale ed europeo, mentre dall’altra alcuni deputati e senatori siedono inda decenni. Il record a Montecitorio è di Elio Vito (Forza Italia), che inizierà a breve la sua ottava legislatura. In cima al podio di Palazzo Madama Emma ...