Ma che fine hanno fatto i soldi per l' aeroporto di Trapani Birgi?

Luigi Di Maio - la profezia nera di Luigi Bisignani : 'Lobby gay e arroganza nel M5s - ecco che fine rischia di fare' : Per Luigi Di Maio , Luigi Bisignani vede un futuro nero. E ne scrive in un intervento su Il Tempo , dove premette: 'Cerchi magici e arroganza: possibile che la rovinosa caduta di Renzi non abbia ...

che fine ha fatto Harvey Weinstein? : stato travolto dalle accuse di molestie sessuali da parte di oltre 80 donne del mondo dello spettacolo. Una valanga di denunce si è abbattuta su di lui dopo che la modella italo-filippina Ambra ...

che fine ha fatto il portafoglio di Alessandro Neri? : Quali sono le modalità della morte di Alessandro Neri? Il ragazzo di Spoltore è stato trovato dopo quasi 2 giorni dal decesso

“Falso! Ecco perché l’ho lasciato”. Cristina Chiabotto choc. La fine della storia con Fulco è stata molto chiacchierata e l’attore con la sua ex è stato piuttosto pesante. Ma adesso viene fuori la verità che nessuno si aspettava : “Sto toccando il fondo…” : La fine della storia d’amore tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco ha lasciato tutti stupiti. La coppia era insieme da ben 12 anni e sembrava che le cose tra loro andassero bene, ma non era così e alla fine i nodi sono venuto al pettine. Fino ad oggi, l’ex miss Italia aveva preferito mantenere un certo riserbo sulla cosa, ma dopo che l’attore napoletano ha fatto diverse dichiarazioni, non proprio benevole, ha deciso che era arrivato il ...

"Aspettando Il Terzo Giorno" - in arrivo la grande mostra che aprirà a fine aprile al Palazzo del Governatore : Un romanzo visionario e attualissimo, pubblicato da Guanda nel 2016, che ci fa vivere le estreme conseguenze del cambiamento climatico già in atto e realizza quel «ménage à trois» fra scienza, arte ...

NEGRITA / Presentano il nuovo album Desert Yacht Club : "Nato affinchè la storia della band non avesse fine" : I NEGRITA Presentano oggi il loro album 'Desert Yacht Club', nato dopo un periodo di crisi durante il quale la band aretina aveva persino rischiato di sciogliersi.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 16:03:00 GMT)

Ecco che fine hanno fatto i voti del Pci e della Dc : I "comunisti" hanno votato soprattutto M5S e Pd, i democristiani Forza Italia, Lega, Pd o M5S. Sono i dati elaborati da Swg sondaggi, che ha analizzato i voti di chi nel 1987 aveva votato il Pci o la Dc.Secondo questa analisi, quindi, viene fuori che quelli che il 35% di quelli che trent'anni fa aveva messo la croce sul simbolo del Partito comunista il 4 marzo ha dato la sua preferenza al Movimento Cinque Stelle. Quasi a ...

SCANDAL - Mistero sul finale di stagione a poche puntate dalla fine : Dopo il grande successo del crossover con How To Get away With Murder, sulla rete americana ABC torna il tredicesimo episodio della stagione conclusiva intitolato "Air Force Two"I protagonisti della puntata sono David e Cyrus, i due sono diretti ad un summit a Lisbona sulla pirateria informatica. Improvvisamente il loro aereo viene violato. I loro amici rimangono impotenti davanti all'accaduto e non sanno come aiutare i due uomini e gli altri ...

“È lei la scelta di Nicolò Brigante” : la prova schiacciante nell’ultima puntata. Uomini e Donne - i giochi sono fatti. Tra Marta e Virginia - che sono molto diverse - alla fine il tronista ha deciso : “Non c’è dubbio dopo quello che è successo in esterna” : Uomini e Donne, tempo di scelte. E infatti già si mormora che al trono classico stia per arrivare un sostituto di Nicolò Brigante. Già, il momento tanto atteso è arrivato anche per il tronista siciliano che siede accanto a Nilufar Addati, Sara Affi Fella e, ultimo arrivato, Mariano Catanzaro. Due le corteggiatrici rimaste, Virginia Stablum e Marta Pasqualato. Le uniche che, sin dall’inizio del suo percorso, hanno stuzzicato la sua ...

Diretta / Manchester City Basilea (risultato live 1-1) streaming video e tv : Fine primo tempo! : Diretta Manchester City-Basilea: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League. I Citizens hanno già ipotecato i quarti.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 21:31:00 GMT)

“Non respira… presto in ospedale!”. Genitori disperati : una corsa contro il tempo. In preda al panico corrono al pronto soccorso - la loro piccola di 5 mesi sta malissimo : “Siamo pieni” - dicono i medici e li mandano via. Poi vanno dal pediatra e anche lì è un ‘no’. Nessuno merita una fine del genere : La loro bambina appena nata stava male, respirava a fatica così Tessa e il compagno Cody hanno deciso di portarla in ospedale. La coppia non avrebbe mai pensato che per la loro Blayke Hay-McAllister sarebbe stata la fine. A sole cinque settimane di vita la bimba ha detto addio alla vita prematuramente. I fatti si sono svolti a Miramichi, una cittadina canadese, dove i medici hanno ritenuto opportuno rimandare a casa la famiglia. Tutto ha ...

“che fine ha fatto?”. Grande festa nel Clan Rodriguez - ma quell’assenza si nota. “Siamo preoccupati - diteci la verità”. Una riunione di famiglia con i fiocchi ma non passa inosservata quella sedia vuota. Mistero. E tutti chiedono spiegazioni : Che fine ha fatto proprio lui? Bell’enigma, non sia mai detto che il Clan Rodriguez non si presenti al completo in un’occasione molto speciale. Quando parliamo della famiglia di Belen, ovviamente, vanno inclusi anche chi non ha un vincolo di sangue, perché gli argentini sono estremamente inclusivi. Questo è il loro segreto e la loro forza che gli permette di proteggersi dalle insidie della visibilità. Fatto sta che qualcosa sembra essersi ...

5G : l’AGCOM apre la fase che conduce all’asta miliardaria di fine anno : La delibera sul 5G coinvolge le bande 694–790 MHz, 3600–3800 MHz e 26.5–27.5 GHz. La fase di transizione tra l'attuale tecnologia e la prossima è partita L'articolo 5G: l’AGCOM apre la fase che conduce all’asta miliardaria di fine anno è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.