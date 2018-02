Calcio | Junior Tim Cup fa tappa a Firenze

Allerta meteo - sospese le gare dei campionati Juniores - Giovanissimi e Calcio a 5 : A causa dell'Allerta meteo annunciata per lunedì prossimo, 26 febbraio, il Comitato Regionale Abruzzo della Lega nazionale Dilettanti ha deciso di sospendere tutte le gare dei seguenti campionati: ...

Calcio : Junior Tim Cup fa tappa a Bologna : ANSA, - Bologna, 15 FEB - I ragazzi della Junior TIM Cup, il torneo di Calcio Under 14 promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano, hanno vissuto un pomeriggio da sogno insieme ad Andrea ...

Juniores Trastevere Calcio - Maresca : «Sogno la Serie D» : Per me il Calcio dovrebbe essere uno sport in cui bisogna vincere divertendosi nella massima lealtà verso gli avversari' . Dal recente passato ad un giudizio sull'annata complessiva fin qui: 'E' ...

Calciomercato Roma : Perotti destinato al Boca Juniors - : L'argentino classe 1988, infatti, ha ammesso il proprio desiderio di trasferirsi al Boca Juniors: " Dopo la Coppa del Mondo, tornerai al Boca? Voglio giocare di nuovo al Boca. Per ora sto bene a Roma ...

Calcio a 5 - Europei 2018. Kazakistan-Russia 1-1 : Douglas Junior risponde a Eder Lima - kazaki primi nel gruppo B : Il kazakistan doma la Russia e conquista il primato nel gruppo B degli Europei 2018 di Calcio a 5. Douglas Junior risponde al vantaggio iniziale di Eder Lima e il pareggio premia i kazaki, che impongono ai russi un tabellone probabilmente più ostico in prospettiva futura. Il ct kazako Cacau schiera Higuita, Dovgan, Yesenamanov, Douglas e Nurgozhin, mentre Sergei Skorovich si affida al quintetto composto da Putilov, Milovanov, Eder Lima, Robinho ...

Calciomercato Inter/ News - Monitorato il giovane Rosales del Boca Juniors (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al club nerazzurro: occhi puntati sul giovane talento Carlos Matias Rosales, trequartista classe 1999 del Boca Juniors.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 18:06:00 GMT)

