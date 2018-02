Assassin' s Creed Origins | rimandata l' uscita del DLC La Maledizione dei Faraoni

Censura nella modalità Discovery Tour di Assassin's Creed Origins : arriva la risposta di Ubisoft : nella giornata di ieri vi avevamo riportato la notizia della Censura presente nella modalità Discovery Tour by Assassin's Creed: Ancient Egypt, presente all'interno di Assassin's Creed Origins.Nello specifico, le nudità artistiche sono state nascoste (con delle conchiglie) e quindi non sono visibili agli utenti nel corso dell'esplorazione del mondo storico di Origins.In seguito alle varie ipotesi e supposizioni sulla possibile motivazione che ha ...

La modalità Discovery Tour di Assassin's Creed Origins nasconde le nudità artistiche : Come probabilmente saprete, Ubisoft ha rilasciato pochi giorni fa il Discovery Tour by Assassin's Creed: Ancient Egypt per PlayStation 4, Xbox One e PC, una modalità grazie quale è possibile esplorare ed imparare tutto ciò che c'è da sapere sull'antico Egitto senza combattimenti, limiti di tempo o restrizioni di gioco.La modalità è disponibile in Assassin's Creed Origins dallo scorso 20 febbraio ed è molto interessante, tuttavia, come segnala ...

La storia antica splende nel nuovo Discovery Tour di Assassin's Creed - ma a esaltare davvero sono gli spazi vuoti - articolo : Una delle cose più affascinanti che io abbia mai letto su Shakespeare ruota attorno, in modo abbastanza perverso, a quanto poco sappiamo di lui. Mettendo da parte le ballate e i sonetti, tutto ciò che sappiamo di Shakespeare come uomo è "contenuto in pochi fatti succinti", secondo Bill Bryson. Nel suo libro 'Shakespeare: The World as a Stage', Bryson si meraviglia del fatto che Shakespeare esista in poco più di un centinaio di documenti storici. ...

Assassin’s Creed Origins - svelata ricompensa segreta dopo New Game Plus : come ottenerla : Ne abbiamo parlato recentemente, Ubisoft ha finalmente introdotto il New Game Plus per Assassin's Creed Origins: la nuova modalità consente agli utenti di riavviare il gioco mantenendo le attrezzature, le abilità, il livello del giocatore, XP e l’inventario. Ovviamente bisogna iniziare di nuovo la storia, così come l’elenco di obiettivi, missioni, luoghi e papiri. Bisognerà riscoprire anche tutto da zero. La nuova modalità Plus di Assassin’s ...

Ricompensa segreta per Assassin’s Creed Origins con il New Game Plus - le novità : L'avevamo già anticipato, oggi 20 febbraio arriva finalmente il New Game Plus per Assassin's Creed Origins con la patch 1.3: la novità è che a quanto pare c'è una nuova Ricompensa segreta per chi finisce di nuovo il gioco. Un nuovo premio segreto che spinge quindi i giocatori a una seconda run del gioco. La nuova modalità consente agli utenti di riavviare il gioco mantenendo le attrezzature, le abilità, il livello del giocatore, XP e ...

Arriva oggi la patch 1.3.0 per Assassin's Creed Origins : Ubisoft continua a supportare il suo apprezzato Assassin's Creed Origins con importanti aggiornamenti finalizzati a migliorare l'esperienza di gioco: se poco tempo fa la compagnia ha annunciato nuovi DLC per il titolo in arrivo prossimamente, oggi vi segnaliamo che la software house francese ha condiviso i dettagli della patch 1.3.0.Sul sito ufficiale potete leggere il changelog della nuova patch prevista per oggi, 20 febbraio. Tra le tante ...

Assassin’s Creed Origins si aggiorna : Le novità della patch 1.3.0 : Soltanto ieri vi abbiamo parlato della nuova modalità Discovery Tour per Assassin’s Creed Origins, ed oggi Ubisoft ha reso disponibile la patch 1.3.0 per tutte le piattaforme, scopriamo insieme quali sono le novità introdotte. Assassin’s Crreed Origins: Arriva la patch 1.3.0 L’aggiornamento è abbastanza corposo ed ha un peso di 5.3 GB su PS4, 5.5GB su Xbox One, 2.6 GB su Steam e 4.8 GB su Uplay, di ...

Alla scoperta dell'Antico Egitto grazie al Discovery Tour by Assassin's Creed : Ancient Egypt di Ubisoft : Ubisoft è tornata a parlare del nuovo interessante strumento educativo chiamato Discovery Tour by Assassin's Creed: Ancient Egypt, una iniziativa grazie Alla quale sarà possibile esplorare ed imparare tutto ciò che c'è da sapere sull'antico Egitto.Ecco il comunicato ufficiale:Il Discovery Tour by Assassin's Creed: Ancient Egypt di Ubisoft è un nuovo e divertente strumento educativo che consente a chiunque di esplorare una ricostruzione 3D ...

New Game Plus arriva in Assassin’s Creed Origins con la patch 1.3 : data e peso : Il 20 febbraio è in programma un nuovo importante aggiornamento per Assassin's Creed Origins su tutte le piattaforme, quindi PC, PS4 e Xbox One. Introdurrà la patch 1.3.0, come si può leggere sul forum ufficiale, dove sono illustrate nel dettaglio le note e tutti i cambiamenti apportati. La patch aggiunge il Discovery Tour al gioco, che permette di esplorare l'Egitto senza combattere, fare quest o una storia ben definita. La patch in particolare ...

Assassin’s Creed Origins : Esplora l’Antico Egitto con il Dicovery Tour : Il Discovery Tour by Assassin’s Creed: Ancient Egypt di Ubisoft è un nuovo e divertente strumento educativo che consente a chiunque di Esplorare una ricostruzione 3D interattiva dell’Antico Egitto in Assassin’s Creed Origins, senza combattimenti, limiti di tempo o restrizioni di gioco. Il Discovery Tour by Assassin’s Creed: Ancient Egypt sarà disponibile dal 20 febbraio 2018 per PS4, Xbox One e PC, ...

Un remaster di Assassin's Creed III in arrivo su PS4 e Xbox One? : Mentre i sondaggi ci parlano di quello che potrebbe essere il futuro del franchise, Ubisoft potrebbe guardare anche al passato di Assassin's Creed con il ritorno di un capitolo che sicuramente ha avuto un impatto molto importante sull'anima dell'IP.Dopo il remaster di Assassin's Creed Rogue sta per arrivare il momento del ritorno di un altro capitolo della serie? Un remaster di Assassin's Creed III sbarcherà su PS4 e Xbox One? Questo è il rumor ...

Assassin's Creed : un sondaggio chiede di scegliere le future location del franchise : Assassin's Creed Origins ha saputo rilanciare uno dei franchise più longevi nella storia dei videogiochi, che potrebbe abbandonare la cadenza annuale e tornare con un nuovo capitolo solo nel 2019.Come rivela Videogamer.com, Ubisoft starebbe già pensando alla location temporale del prossimo Assassin's Creed e avrebbe inviato ai possessori di Origins un sondaggio nel quale chiede agli utenti quali potrebbero essere le ambientazioni preferite per ...

Assassin's Creed Origins : ecco la nuova figure da 500 dollari in edizione limitata : Ubisoft ha presentato ufficialmente una nuova figure per Assassin's Creed: Origins, in tiratura estremamente limitata, che rappresenta le tre divinità egizie Anubi, Sekhmet e Sobek e che può essere acquistata al modico prezzo di 500 dollari.Come riporta Eurogamer.net, sono solo 100 le copie disponibili di questa figure, dal peso di 1,5 chili e realizzata in resina e ottone. Come mostrato nel video di presentazione diffuso da Ubisoft, la statua è ...

Anche Assassin’s Creed III in arrivo per PS4 e Xbox One? : Assassin's Creed III è uno dei pochi capitoli della serie Ubisoft a non aver ricevuto ancora un'edizione remaster per le console dell'attuale generazione. Le cose, però, potrebbero cambiare, poiché pare proprio che una versione per le piattaforme current gen del terzo episodio con protagonista Connor Kenway sia attualmente nei pani del publisher francese. L'indiscrezione proviene dal fatto che, a quanto pare, PEGI avrebbe classificato una ...