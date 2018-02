Mi illumino di meno | anche ESA-ESRIN partecipa all’iniziativa

M’illumino di meno : Best Western aderisce alla giornata del risparmio energetico : Venerdì 23 febbraio, in occasione della 14ª giornata dedicata al risparmio energetico “M’illumino di meno”, promossa da Rai Radio 2- Caterpillar, 50 hotel del gruppo Best Western aderiscono all’iniziativa e propongono un ricco calendario di momenti all’insegna della sostenibilità. Azioni concrete volte a ridurre lo spreco e focalizzate alla salvaguardia dell’ambiente: piccoli gesti di uno stile di vita sostenibile che quest’anno sarà dedicato ...

Risparmio energetico - Roma Capitale aderisce a ‘M’illumino di meno’ di Radio 2. Si spegneranno Campidoglio e Fontana di Trevi : Anche quest’anno Roma Capitale aderisce a ‘M’illumino di meno’, iniziativa promossa dalla trasmissione ‘Caterpillar’ di Rai Radio 2, giunta alla quattordicesima edizione. L’evento si svolgerà il 23 febbraio con l’obiettivo di promuovere il Risparmio energetico tramite gesti simbolici diffondendo l’invito a spegnere una piazza o un monumento. L’edizione 2018 è dedicata agli stili di vita sostenibili […] L'articolo Risparmio energetico, Roma ...

"M'illumino di meno 2018" - gli eventi organizzati dai Comuni dell'area metropolitana : A Monzuno tra le 18.30 e le 20 sarà spenta l'illuminazione sulla via centrale del paese e i cittadini si ritroveranno per partecipare a spettacoli come la lanternata in marcia, lo spettacolo di ...

M’illumino di Meno : con PEFC Italia oltre 2 milioni di passi per raggiungere la Luna : Venerdì 23 febbraio il PEFC Italia (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) celebra la bellezza del camminare e dell’andare a piedi aderendo alla quattordicesima edizione di M’Illumino di Meno, la campagna ideata dal programma di Radio2 Caterpillar che si impegna a sensibilizzare gli Italiani sul risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili. Quest’anno con M’illumino di Meno l’intento è raggiungere ...

“Caccia al kWh” : l’Università Bicocca partecipa a “M’illumino di meno 2018” : Un flashmob per stanare gli sprechi di energia elettrica e termica all’interno dell’Ateneo. È la “Caccia al kWh”, l’iniziativa con cui Milano-Bicocca aderisce a “M’illumino di meno”, la giornata che Radio Rai Caterpillar ha ideato per promuovere il risparmio energetico. Domani, giovedì 22 febbraio alle 18, Bicocca spegnerà simbolicamente le luci di piazza dell’Ateneo Nuovo e dell’atrio dell’edificio U8 a Monza, dopodiché prenderà il via la ...

M’illumino di meno : obiettivo 555 milioni di passi - per “raggiungere” la Luna : Numerose le adesioni alla 14ª edizione della campagna “M’illumino di meno” promossa dal programma Caterpillar di Radio2 Rai: l’iniziativa quest’anno è dedicata alla bellezza del camminare e dell’andare a piedi e l’obiettivo simbolico è raggiungere il numero di 555 milioni di passi, esattamente quanti ci separano dalla Luna. Tra i tanti a contribuire, il Carnevale di Acireale ha donato alla campagna 180 ...

Ambiente : Legacoop aderisce a “M’illumino di meno” : In occasione di “M’illumino di meno” le cooperative di comunità di Legacoop promuovono l’efficienza energetica e gli stili di vita sostenibili. Quest’anno l’iniziativa organizzata da Caterpillar e Radio2 si svolge il 23 febbraio, in coincidenza con il compleanno del protocollo di Kyoto, ed è dedicata in particolare alla bellezza del camminare e del viaggiare a piedi. “Per questo – spiega il presidente di Legacoop Nazionale Mauro Lusetti – ...