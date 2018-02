Sofia Goggia | un trionfo da leggenda | è oro in discesa

Discesa libera d'oro per Sofia Goggia a PyeongChang : PyeongChang , Corea del Sud, , 21 feb. , askanews, Lo aveva promesso e ce l'ha fatta: Sofia Goggia ha battuto Lindsey Vonn e anche una straordinaria Ragnhild Mowinckel e ha vinto la medaglia d'oro ...

Goggia d'oro : "Sono sempre Sofia" : "Volevo far destare con un sorriso l'Italia. Ho vinto, non ci credo ancora. Ho al collo questo oro, ma sono sempre io ". Sofia Goggia commenta ai microfoni di '6 su Radio 1' l'oro conquistato nella ...

Olimpiadi invernali - storico oro di Sofia Goggia nella discesa libera : Trionfo azzurro alle Olimpiadi invernali di PyeongChang. Lo aveva promesso e ce l'ha fatta: Sofia Goggia ha battuto Lindsey Vonn e anche una straordinaria Ragnhild Mowinckel e ha vinto la medaglia d'...

Sofia Goggia entra nell’Olimpo dello sport italiano : Bergamo in festa per la campionessa Sofia Goggia. L’atleta lombarda di 25 anni ha vinto la medaglia d’oro nella discesa

Sofia Goggia vince la discesa libera alle Olimpiadi invernali - terza medaglia d'oro per l'Italia. L'azzurra : 'Un sogno che si avvera' : Lindsay Vonn? Da lei c'è solo da imparare, una generosa così nel nostro mondo non c'è". "Oggi ho dato tutto, ho fatto un'ottima gara. Ma Sofia ha sciato meglio di me". Lindsey Vonn s'inchina all'...

Giochi 2018 : Sofia Goggia oro azzurro nella discesa libera : L'italiana Sofia Goggia ha vinto la discesa libera femminile alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang. L'azzurra, pettorale numero cinque, ha battuto la favorita Lindsey Vonn, statunitense arrivata terza. Alle sue spalle la norvegese Ragnhild Mowinckel, medaglia d'argento. Fuori le altre tre italiane in gara: Nadia Fanchini, Federica Brignone e Nicol Delago.

Sofia Goggia ha vinto la medaglia d’oro nella discesa libera : Era la sciatrice italiana più attesa ai Giochi, ha vinto la gara più importante dello sci alpino dove l'Italia non vinceva un oro da 66 anni The post Sofia Goggia ha vinto la medaglia d’oro nella discesa libera appeared first on Il Post.

PyeongChang - Sofia Goggia d'Oro : vittoria dedicata a me stessa : PyeongChang , Corea del Sud, , 21 feb. , askanews, 'C'era una bambina di sei anni che sognava di vincere l'Olimpiade sulle nevi di Foppolo, questa medaglia è dedicata a me stessa' ha detto Sofia ...

La discesa perfetta di Sofia Goggia : "Di solito sono una pasticciona - oggi sono stata una samurai" : I complimenti di Lindsay Vonn, la campionessa americana finita terza. "Ho dato tutto, disputando una grande gara. Semplicemente Sofia è stata più brava di me"

Sofia Goggia vince la discesa libera alle Olimpiadi invernali - terza medaglia d'oro per l'Italia. L'azzurra : "Un sogno che si avvera" : L'azzurra Sofia Goggia ha vinto la medaglia d'oro nella discesa libera dei Giochi Olimpici di Pyeongchang. Seconda la norvegese Ragnhild Mowinckel e terza la statunitense Lindsay Vonn. Per l'Italia si tratta della terza medaglia d'oro alle Olimpiadi in Corea e della nona medaglia complessiva dei Giochi. Sulla pista del Jeongseon alpine centre, Sofia Goggia ha tagliato il traguardo con un vantaggio di nove centesimi sulla Mowinckel e di 47 ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA mercoledì 21 febbraio : Sofia Goggia MEDAGLIA D’ORO! Carolina Kostner sesta dopo il corto : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE sulle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Un mercoledì 21 febbraio che sarà veramente per cuori forti. Ci attendono subito emozioni fortissime durante la notte. Alle 3.00 dovremo trattenere il fiato per Sofia Goggia in discesa libera. Sappiamo che la bergamasca è donna da tutto o niente, prendere o lasciare. Di sicuro attaccherà a tutta: la speranza è che riesca finalmente a portare a termine ...

Splendida Sofia Goggia - medaglia d’oro nella discesa : «Oggi una samurai» Foto : Seconda la norvegese Ragnhild Mowinckel e terza la statunitense Lindsay Vonn. È la prima donna della storia a riuscire nell’impresa ed è il secondo atleta italiano dopo Colò