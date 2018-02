Nigeria | nuovo attacco di Boko Haram | “Rapite 94 studentesse”

Ebola : la Nigeria annuncia lo sviluppo di un nuovo farmaco : L’Istituto per la ricerca e lo sviluppo farmaceutico in Nigeria ha annunciato di avere svolto ricerche e sviluppato prodotti a base di erbe per il trattamento di patologie come Ebola e malaria: la notizia è stata resa nota per mezzo di un comunicato firmato dall’assistente particolare per le Comunicazioni del ministro delle Salute. Nel dettaglio, è stato annunciato il completamento della prima fase di un farmaco a combinazione fissa ...