"Cari politici italiani - perché non parlate mai di scienza?" : Nature ritorna a bacchettare l'Italia, puntando il dito sui programmi elettorali. Raccogliendo i timori dei nostri ricercatori, la prestigiosa rivista scientifica scrive che, indipendentemente dall'esito del voto del 4 marzo, il nostro paese continuerà a tagliare le risorse e a dimostrare, in generale, uno scarso interesse per la scienza. Gli argomenti che starebbero dominando la scena sono ...

Maria Elena Boschi - Carnevale in Alto Adige. Di Battista la massacra : 'Bolzando disCarica di rifiuti politici' : 'L' Alto Adige non può essere trattato, metaforicamente, come la discarica dei rifiuti politici, dei politici che non verrebbero più eletti a casa loro'. Mentre Maria Elena Boschi fraternizzava con i ...

Di Battista attacca la Boschi : L'Alto Adige non è una disCarica di politici : "Per me l'Alto Adige non può essere trattato come una discarica dei rifiuti politici, metaforicamente". Lo ha dichiarato Alessandro Di Battista commentando la decisione del Pd di candidare Maria Elena Boschi nel collegio di Bolzano. L'esponente del M5S, in comizio a Merano, ha continuato: "politici che non verrebbero più eletti a casa loro, perché li conoscono, li piazzano qua tramite accordi politici perché ...

'L'Alto Adige non è la disCarica dei rifiuti politici' : "Per me l'Alto Adige non può essere trattato come una discarica dei rifiuti politici, metaforicamente. Politici che non verrebbero più eletti a casa loro, perché li conoscono, li piazzano qua tramite ...

Di Battista : "L'Alto Adige non è la disCarica dei rifiuti politici" : "Per me l'Alto Adige non può essere trattato come una discarica dei rifiuti politici, metaforicamente. Politici che non verrebbero più eletti a casa loro, perché li conoscono, li piazzano qua tramite accordi politici perché qua hanno il posto paracadutato". Così Alessandro Di Battista durante il suo comizio a Merano commenta la decisione del Pd di candidare Maria Elena Boschi nel collegio di Bolzano.

Cari politici ricordatevi dell'istruzione : È sconcertante constatare come nel corso della campagna elettorale tra i più urgenti problemi da Loro affrontati sia sostanzialmente assente «il grande tema» della scuola e dell'università. Ed è proprio per questo che ci permettiamo di sottoporre alla Loro attenzione il seguente non eludibile interrogativo: uno Stato di diritto può avanzare la pretesa del monopolio statale nella gestione della scuola?1) La scuola di ...

La Carica dei portavoce : dallo staff dei politici a un posto nelle liste elettorali - così gli spin doctor approdano in Parlamento (di C. ... : ... altro esponente dell'universo Margherita che da storico portavoce di Francesco Rutelli durante gli anni da sindaco di Roma e non solo è riuscito ad approdare nel mondo della politica nella 17esima ...