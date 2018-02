Motta San Giovanni | il sindaco Giovanni Verduci chiede alla Città Metropolitana un

Lo zafferano calabrese di Motta San Giovanni (RC) : Lo zafferano è una spezia ricavata dai pistilli del fiore Crocus sativus, il cui colore varia dal lilla chiaro al viola purpureo e all’interno della sua corolla si trovano 3 fili di colore rosso vivo, da cui si ricava la preziosa spezia. Famosi per la sua produzione sono la Persia e l’India, ma anche la Spagna e la Grecia e, in Italia, Abruzzo e Sardegna. Ma oggi anche la Calabri ha una realtà di produzione dello zafferano, in particolare ...