“Avevi promesso di non farlo più!” Nervi tesi a Buckingham Palace William | nonostante

(Di martedì 20 febbraio 2018) Gli hobby, si sa, alle volte sono talmente appassionanti che rinunciarvi può essere davvero molto, molto complicato. Anche quando possono portare qualche burrasca imprevista tra le mura di casa. Se pensate che il vostro lui o la vostra lei siano i peggiori del mondo da questo punto di vista, forse fareste meglio a sapere che anche il principee la sua bella Kate si trovano a discutere per grande di questo tipo. Nello specifico, la passione del figlio di Lady Diana per le due ruote. Come riportato dal Sun, il duca di Windsor ama da sempre il brivido della sella e del gas spalancato ma, una volta messo su famiglia, avevadi darci un taglio per evitare di spaventare la sua dolce metà, “terrorizzata” come si legge sulla testata britannica dall’alta velocità. Di recente, però, eccolo saltare in sella a una rombante Triumph per fare un giretto mentre ...