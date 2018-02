“Rischia diverse amputazioni” Dall’impresa al dramma | choc per Roberto Zanda Salvo per

caffeinamagazine

(Di lunedì 19 febbraio 2018), ironman cagliaritano, è sopravvissuto a un’odissea durata 17 ore, trascorse nella neve, scalzo e senza guanti. Prima l’impresa poi il. Nelle terre selvagge di “Into the wild”, a 50 gradi sotto lo zero, prima che il tepore della morte lo avvolgesse si è aggrappato all’ultimo soffio di vita, “agli affetti e alla fede”. Reduce dalla “Yukon Artic Ultra”, l’ultramaratona canadese di 400 chilometri in cui ha riportato un gravissimo congelamento degli arti, ora può raccontare la sua avventura dal letto dell’ospedale Umberto Parini di Aosta, dove è stato trasportato oggi al suo rientro dal Canada con un volo sanitario. “È stata la determinazione dei sardi a farmi arrivare al traguardo della vita – dice con fierezza ‘Massiccione’– e anche l’attaccamento alla ...