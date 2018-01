Alitalia interessa solo in parte

EasyJet interessata ad acquisire parti di Alitalia : trattative in corso : EasyJet è interessata ad acquistare 'alcune parti ' di Alitalia . Lo ha detto l'amministratore delegato della compagnia britannica, Johan Lundgren, secondo quanto riferisce Bloomberg, aggiungendo che le ...

Alitalia - Wizz Air interessata al breve e medio raggio : Spunta un altro pretendente per Alitalia . Tra le tante ipotesi , nell'agenda dei commissari dell'ex compagnia di bandiera si fa avanti la compagnia low cost ungherese Wizz Air . "Sì, Alitalia ci ...

EasyJet interessata a 'parti' di Alitalia - trattative in corso : EasyJet è interessata ad acquistare "alcune parti" di Alitalia . Lo ha detto l'amministratore delegato della compagnia britannica, Johan Lundgren, secondo quanto riferisce Bloomberg, aggiungendo che le ...

Alitalia - in pista anche Air France. Lufthansa interessata solo dopo i tagli : MILANO - Lufthansa vede la necessità di una 'significativa' ristrutturazione in Alitalia prima di un accordo per acquistarla. Lo scrive Reuters sul proprio sito citando una lettera del ceo Lufthansa ...