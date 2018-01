Intervista di Alessia Mocci a Cinzia Migani : vi presentiamo il progetto “Dire Fare Donare” : “[…] il volontario assume le vesti di agente di prossimità dando vita a nuovi processi relazionali, ricucendo relazioni interrotte, diventando risorsa per la comunità. La relazione che si instaura fra le persone in difficoltà, i servizi, le organizzazioni del terzo settore e i singoli volontari coinvolti nell’azione rappresenta un valore aggiunto irrinunciabile non solo come […]

Intervista di Alessia Mocci a Franco Rizzi : la produzione letteraria e la casa editrice La Paume : “Nel delirio del terrore di precipitare, mentre il gancio gli dilaniava sempre più profondamente la mano, Mini non vedeva più nulla. Dietro ai suoi occhi scorrevano solo colori: il rosso del sangue e del dolore, il grigio del cielo oltre il cornicione di quella casa maledetta, il colore ocra del muro con tutte le sfumature […]

Intervista di Alessia Mocci a David Simurgh : il responsabile della scuola di risveglio Eish Shaok in Italia e Germania : “Scoprire la natura del cosmo, scoprire di farne parte e di essere in sinergia con esso è ciò che accade quando si comprende come bilanciare il sistema energetico con il Cuore.’ ? David Simurgh David Simugh è il responsabile in Italia e Germania della scuola di risveglio Eish Shaok, un’antica disciplina dedicata all’unione dell’individuo con […]

Intervista di Alessia Mocci a Selene Calloni Williams : la psicogenealogia - il daimon e lo sciamanesimo : “I sogni, come gli avi, sono immagini che servono ad ampliare la conoscenza del mito che stiamo mettendo in scena vivendo, ci aiutano a conoscere noi stessi e il nostro destino. Ma anche i sogni, come le immagini degli avi, non vanno approcciati attraverso la mente analitica, essi vanno pacificati mediante il rituale del fuoco, […]

