Soia e tumore al seno: danni o benefici?

(Di domenica 21 gennaio 2018) La, ingrediente base della cucina tradizionale asiatica da migliaia di anni, è stata introdotta nei paesi occidentali da circa un secolo. Nonostante sia un alimento ricco di proteine vegetali, sostanze antiossidanti e minerali, viene spesso sconsigliata a donne conalsottoposte a terapia antitumorale. L’ultima analisi dei dati pubblicata su Nutrients nel gennaio 2018 riporta, invece, chee derivati hanno mostrato: su 73.223 donne in premenopausa ad alto rischio, l’assunzione regolare dellaha diminuito in modo significativo l’insorgenza tumorale. Una metanalisi di molti studi clinici su donne in postmenopausa con cancro alla mammella, sia estrogeno positive che negative, e donne a rischio, non ha rivelato effetti negativi sulla densità del tessuto fibroghiandolare dopo un anno di assunzione di. Nessuna controindicazione è stata individuata in ...