D' Alema parla a tutto campo a ' Mezz' ora in più'

Ilva : Bellanova - D'Alema non sa di che parla : Roma, 19 gen. (AdnKronos) - "Massimo D’Alema non sa di che parla. Altrimenti saprebbe che Ilva, grazie al lavoro messo in piedi in questi anni dal Governo, dopo decenni di disattenzione o, peggio, colpevole connivenza, è stata oggetto di una gara europea. E che, contrariamente a quanto afferma, non

Martina a D’Alema : non farsi del male? senti chi parla : Roma – Il ministro per le Politiche agricole, Maurizio Martina, ha voluto commentare su Rtl 102.5 le dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera da Massimo D’Alema,... L'articolo Martina a D’Alema: non farsi del male? senti chi parla su Roma Daily News.

'Preferisco parlare con il giardiniere o fumare al bar che sapere cosa dicono Pisapia - Renzi e D'Alema' : Quanto alla politica di oggi, il giudizio di De Gregorio non è lusinghiero: "Se dovessi discutere con D'Alema, con Bersani o con Renzi non saprei cosa dirgli. Ascolti. Per me la partecipazione alla ...

"Preferisco parlare con il giardiniere o fumare al bar che sapere cosa dicono Pisapia - Renzi e D'Alema" : "Sono meno di sinistra? Non lo so". Francesco De Gregori, in una lunga intervista rilasciata a Malcom Pagani su Vanity Fair, parla tra le tante cose di politica. "Se essere di sinistra significa parteggiare per i deboli, sono rimasto dalla stessa parte di ieri. Purtroppo è sempre più difficile capire chi oggi nella politica esprima le ragioni dei deboli e chi dei forti, per cui mi sento un po' perso e reagisco facendo un passo ...

Napoli - i collettivi occupano l'aula universitaria e impediscono a D'Alema e Camusso di parlare : Un centinaio di giovani dei centri sociali ha occupato nel pomeriggio la sala. Qualche tafferuglio con le forze dell'ordine. L'occupazione è terminata quando l'evento è stato annullato -

"D'Alema qui non parla" - attivisti occupano aula : Un gruppo di antagonisti ha fatto irruzione all'interno della sede di via Nuova Marina dell'università di Napoli Federico II, dove era previsto un convegno della presenza di Massimo D'Alema e Susanna ...