Hockey ghiaccio | EBEL 2018 | Bolzano perde 4-2 contro Znojmo Il sesto posto si allontana

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 20 gennaio 2018) Serata amara per l’HCB Alto Adige Alperia alla Nevoga Arena dinella 41ma giornata della2017-18. Avanti per 2 a 0, i Foxes si fanno rimontare e sconfiggere per 4 a 2 dall’Orli, fanalino di coda della classifica, protagonista di un’ottima seconda metà di gara. La prima rete stagionale di Gartner porta subito in vantaggio gli ospiti, che si illudono a metà del secondo tempo con il raddoppio di Halmo. Basta un minuto e mezzo però ai cechi per ripristinare la parità, prima del goal vittoria nel terzo drittel di Mrazek. Di Yellow Horn la rete a porta vuota che arrotonda il tabellino. Con questo K.O., il primo delnei 60 minuti regolamentari, ilvedersi sensibilmente le possibilità di approdo alla Top Six. Nelle altre sfide, la capolista Vienna batte 2-1 Zagabria e si conferma ancora una volta di più la squadra da battere ai playoff: i Capitals, ...