Snowboard | Coppa del Mondo 2018 | due PGS a Rogla | test importante verso PyeongChang

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : si torna a gareggiare ad Erzurum. L’Italia punta al podio : torna, a praticamente un mese dall’ultima apparizione, la Coppa del Mondo di Snowboardcross. Prima della pausa natalizia c’era stata l’apoteosi in casa Italia, con il doppio trionfo, sia al maschile che al femminile, sulle nevi di Cervinia, con Omar Visintin e Michela Moioli. Ora ci si sposta sulle nevi turche di Erzurum: una novità per il circuito. Il programma prevede la gara classica il 20 gennaio, seguita dalla prova a ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2018 : Maurizio Bormolini si esalta a Bad Gastein - serve il cambio di passo in PGS : E’ andato in scena nel week-end il secondo PSL per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboard alpino: sulle nevi di Bad Gastein è arrivato un podio nella disciplina non olimpica. A timbrarlo è stato l’eccellente Maurizio Bormolini, terzo in una giornata di grazia dove aveva chiuso le qualificazioni in seconda piazza. Il lombardo si conferma a proprio agio sulle nevi salisburghesi, centrando così il suo secondo podio nel massimo ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2018 : Austria profeta in patria nel PSL a squadre di Bad Gastein : Trionfo Austriaco nel primo Team Event di PSL stagionale per la Coppa del Mondo di Snowboard: a Bad Gastein i padroni di casa fanno esplodere il pubblico cogliendo il successo con la coppia formata da Sabine Schoeffmann ed Alexander Payer. Niente da fare per i colori italiani: dopo il podio di ieri di Maurizio Bormolini, non arrivano altre soddisfazioni per gli azzurri. Schoeffmann/Payer, seconda squadra Austriaca, riescono a sconfiggere nella ...

Snowboard Freestyle - Coppa del Mondo 2018 : nelle classifiche dello slopestyle vanno in testa Reira Iwabuchi e Redmond Gerard : Snowboard Freestyle Classifica Coppa del Mondo slopestyle maschile (Top 3 + italiani) 1 Gerard Redmond USA 1450.00 2 KLEVELAND Marcus NOR 1000.00 3 KUNITAKE Hiroaki JPN 920.00 50 ZULIAN Emil ITA 36.

Snowboard Freestyle - Coppa del Mondo 2018 : nelle classifiche dello slopestyle vanno in testa Reira Iwabuchi e Redmond Gerard : La vittoria odierna di Snowmass proietta in vetta alla classifica della Coppa del Mondo di slopestyle lo statunitense Redmond Gerard tra gli uomini, mentre tra le donne ora guarda tutte dall’alto la nipponica Reira Iwabuchi. Sono state affrontate due delle quattro prove stagionali previste. Snowboard Freestyle – Classifica Coppa del Mondo slopestyle maschile (Top 3 + italiani) 1 Gerard Redmond USA 1450.00 2 KLEVELAND Marcus NOR ...

Snowboard - Coppa del Mondo Bad Gastein 2018 – Maurizio Bormolini tuona in PSL! Terzo posto da urlo - vince Loginov : Bad Gastein si conferma località perfetta per Maurizio Bormolini. Lo Snowboarder azzurro agguanta per la seconda volta in carriera un podio nella Coppa del Mondo di Snowboard alpino, centrando la terza piazza oggi nel PSL sulle nevi austriache che va a bissare la seconda posizione del 2016. Una giornata all’insegna della squadra russa, dominante sia al maschile che al femminile, nella quale però è arrivato anche un buono sprazzo di ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2018 : ci si sposta a Bad Gastein per il PSL - l’Italia vuole il podio : Si resta in Austria, ma cambia la specialità: la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo si sposta da Lackenhof a Bad Gastein, variando dal PGS al PSL (la specialità non olimpica). L’Italia, nella disciplina dove ha dimostrato (soprattutto nell’ultimo biennio) di trovarsi di più a proprio agio, va a caccia di podi che possono dare morale anche in chiave Olimpiadi di PyeongChang. Gli azzurri, al maschile, si presentano sulle nevi ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2018 : Italia da dimenticare a Lackenhof - c’è da lavorare verso PyeongChang : E’ ripartita, con l’anno nuovo, anche la Coppa del Mondo per quanto riguarda lo Snowboard parallelo: a Lackenhof, in Austria, c’è stata una due giorni avara di soddisfazioni per quanto riguarda i colori Italiani. La squadra azzurra, diretta da Cesare Pisoni, dovrà dimenticare presto la trasferta austriaca, puntando già sui prossimi obiettivi verso le Olimpiadi di PyeongChang. Nel gigante parallelo di venerdì infatti ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2018 : le classifiche del parallelo. Galmarini e Ledecka in testa : Concluso il PGS di Lackenhof per la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo: andiamo a vedere le classifiche di Coppa del Mondo aggiornate. Uomini Totale Nevin Galmarini 2660.00 Roland Fischnaller 2510.00 Andrey Sobolev 1890.00 Alexander Payer 1780.00 Radoslav Yankov 1220.00 PGS Nevin Galmarini 2300.00 Alexander Payer 1650.00 Andrey Sobolev 1600.00 Roland Fischnaller 1510.00 Rok Marguc 1040.00 Donne Totale Ester Ledecka 3290.00 Sabine ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2018 : Italia da dimenticare a Lackenhof. Nel PGS si impongono Ledecka e Galmarini : Torna sulla terra l’Italia dello Snowboard alpino. Dopo le imprese di Cortina d’Ampezzo, nel PGS di Lackenhof, primo di questo 2018, la squadra azzurra incappa in una giornata da dimenticare con un solo atleta che ha superato le qualificazioni. A trionfare sono l’elvetico Nevin Galmarini e la ceca Ester Ledecka. Equilibratissima e davvero emozionante la finale al maschile. Galmarini è riuscito a spuntarla sul veterano sloveno ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2018 : si riparte da Lackenhof. Roland Fischnaller e l’Italia a caccia del podio : Si riparte dall’Austria, precisamente da Lackenhof, dopo la pausa natalizia, per la Coppa del Mondo di Snowboard alpino, che fino ad ora ha visto disputarsi solo tre gare tra Carezza e Cortina d’Ampezzo, in Italia. Previsti, tra sabato e domenica, sulle nevi austriache, un PGS (la gara che poi sarà protagonista alle Olimpiadi di PyeongChang) e una prova a squadre. L’Itali inizia il nuovo anno con una grande certezza: quella che ...

Snowboard - Coppa del Mondo Lackenhof 2018 : programma - orari e tv : Mancano soltanto due giorni all’inizio ufficiale del 2018 dello Snowboard alpino: si parte a Lackenhof, in Austria, dove tra venerdì e sabato gli atleti in gara si cimenteranno nello slalom gigante parallelo. Venerdì 5 sarà la volta della prove individuali (specialità olimpica), maschile e femminile, e, a partire dalle 9, si terranno le qualifiche. Alle 13 il via alla fase ad eliminazione diretta. Il giorno dell’Epifania invece sarà ...