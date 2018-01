: Prof arrestato al Gip: 'Ero innamorato' - 'Mai successo in 25 anni insegnamento, rapporto consenziente'. Docente l… - AnsaRomaLazio : Prof arrestato al Gip: 'Ero innamorato' - 'Mai successo in 25 anni insegnamento, rapporto consenziente'. Docente l… - Cascavel47 : Liceo Massimo Roma, prof. ammette abusi su studentessa: “Ero innamorato, rapporto consenziente. Chiedo scusa”… - silviabest77 : Liceo Massimo Roma, prof. ammette abusi su studentessa: “Ero innamorato, rapporto consenziente. Chiedo scusa” - RomaPulita : RT @LaStampa: Interrogato il prof del liceo Massimo arrestato per abusi sessuali: “Rapporti consensuali, la amavo” - TutteLeNotizie : Abusi al liceo Massimo, il prof: "Tutto vero, ero innamorato" -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 gennaio 2018) “È tutto vero quello che è successo, ma io erodi lei. Una cosa del genere non mi era mai successa in 25 anni di insegnamento. È stato unconsenziente“. Si è difeso così davanti al gipDe Angelis, ilessore delarrestato aper violenza sessuale ai danni di una sua alunna quindicenne. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia in carcere a Regina Coeli, l’uomo ha ammesso tutte le proprie responsabilità e ha “chiesto scusa a tutti, a cominciare dai genitori della ragazza. “Ho tradito me stesso, gli studenti, i miei colleghi e l’istituto”. “Farei qualsiasi cosa per tornare indietro” ha aggiunto. E il suo legale ha fatto sapere che il docente “è prostrato, per questa vicenda ha già tentato il suicidio“. L’uomo è stato sospeso dal servizio dopo che, grazie alla denuncia ...